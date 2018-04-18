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7 kişi 2 kişiye saldırdı, kimse karışmazken kavgayı kadınlar ayırdı!

7 KİŞİ 2 KİŞİYE SALDIRDI, KİMSE KARIŞMAZKEN KAVGAYI KADINLAR AYIRDI!

Eskişehir'de Porsuk Bulvarı'nda 7 kişi bilinmeyen sebeple 2 kişiye saldırdı. Kavgaya müdahale etmeye kimsenin gücü yetmezken en sonunda yoldan geçen bir grup kadın araya girdi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : 7 Kişi 2 Kişiye Saldırdı, Kimse Karışmazken Kavgayı Kadınlar Ayırdı!(9/10)5

Eskişehir'de, Porsuk Bulvarı'nda çıkan kavgada 7 kişi, 2 kişiye saldırdı. Saldırganlar, yere düşen genci tekmelerken, araya giren kişiyi de yumrukladı. Yoldan geçen bir grup kadın ise kavga edenleri ayırdı. Saldırganlar kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

7 KİŞİ, 2 KİŞİYE TEKME TOKAT SALDIRDI

Olay, kentin işlek yerlerinden İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana geldi. Porsuk Çayı Yaya Üst Geçit Köprüsü yanında, bir grup genç ile 2 genç arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 7 kişi, 2 kişiye yumruk ve teklemelerle saldırdı.

AYIRMAK İSTEYEN KİŞİ DAYAK YEYİNCE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Dövülen gençlerin arkadaşı olduğu sanılan bir kişi de kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu kişi de grubun saldırısına uğrayınca olay yerinden kaçtı. Dövülen 2 gençten 1'i yere düştü. Saldırganlar yere düşeni tekmelemeye başladı.

YOLDAN GEÇEN KADINLAR KAVGAYI AYIRDI

Bu sırada, yoldan geçen bir grup kadın, dövülen gençleri korumak için araya girip, kavga edenleri ayırdı. Saldırganlar kaçarken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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