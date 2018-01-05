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7 kişi toplanıp tarihin en kötü frikiğini attılar

7 KİŞİ TOPLANIP TARİHİN EN KÖTÜ FRİKİĞİNİ ATTILAR

Polonya Kupasında oynanan maçta Puszcza Niepolomiceli futbolcular, 7 kişi düşündükleri frikik organizasyonunu ellerine yüzlerine bulaştırdı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 21:30
Puan Ver : 7 Kişi Toplanıp Tarihin En Kötü Frikiğini Attılar(10/10)6

Polonya Kupası çeyrek finalinde Puszcza Niepolomice ile Pogon Szczecin karşılaştı. İlk maçı 2-1 kazanan Pogon, ikinci maçı da 2-0 kazanarak üst tura yükseldi. Ancak mücadelede yaşanan frikik organizasyonu, maçın önüne geçti.

BÜTÜN TAKIM DÜŞÜNÜP TOPU DIŞARI ATTI

Puszcza Niepolomiceli futbolcular, kazandıkları frikik sonrasında 39. dakikada topun başına geçti. 7 futbolcu pozisyonu tartıştıktan sonra 2 oyuncu topun başında kaldı, diğerleri ise baraja geçti. Herkes organize bir serbest vuruşa hazırlanırken topun başına geçen futbolcu topu doğrudan auta gönderdi.

HOCA DA ŞAŞIRDI

Vuruş sonrasında takımın teknik direktörü ise yedek kulübesinde hayal kırıklığı yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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