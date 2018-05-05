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7 milyon euroluk teklif alan Şenol Güneş'le ilgili karar çıktı

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF ALAN ŞENOL GÜNEŞ'LE İLGİLİ KARAR ÇIKTI

Beşiktaş, Katar ekibinden yıllık 7 milyon euroluk teklif alan Şenol Güneş'in takımda kalmasını istiyor.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : 7 Milyon Euroluk Teklif Alan Şenol Güneş'le İlgili Karar Çıktı(7/10)3

Olaylı kupa derbisinden sonra yaşananlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in ayrılacağı söylentilerini de beraberinde getirdi. Tecrübeli teknik adamın Katar'dan 7 milyon euroluk teklifler aldığı ve gideceği konuşuldu.

Yöneticiler ise bu iddiaları yalanladı. Yönetimin bu konudaki görüşü şöyle:

Şenol Hocanın mutsuzluğu, kırgınlığı, küskünlüğü Beşiktaş'la ilgili bir durum değil. Camia, Şenol Hoca'ya sahip çıkmıştır ve onun arkasında sonuna kadar durmuştur. Hatta bu yaşananlar yüzünden derbiye bile çıkmamıştır.

"BİZ HOCAMIZLA KONUŞUYORUZ"

Hocamızla aramızda problem yok. Bu sene takım hedeflerine ulaşamamış olabilir. Her sezon şampiyon olacağız diye bir şey yok. Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a kattıkları ortada. Türk futbolu için yaptıkları da ortada. Onun bilgi ve birikiminden yararlanmaya devam edeceğiz. Şenol Hoca hakkında ortaya atılan kötü niyetli söylentilere kulak asmıyoruz. Biz hocamızla her zaman konuşuyoruz, durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok.

"BU TAKIM ONUN ÇOCUĞU GİBİ"

Beşiktaş'la Şenol Hoca'nın arasındaki duygu bağı çok farklı. Trabzonlu ve Trabzonsporlu olmasına rağmen Beşiktaş taraftarı, Şenol Hoca'yı benimsedi ve bağrına bastı. Zaten olaylardan sonra yaşanan süreçte de taraftarımızın Şenol Hoca'ya nasıl sahip çıktığını herkes gördü. Böyle bir tablodan Şenol Hoca niye rahatsızlık duysun ki. Onun rahatsız olduğu şeyler Beşiktaş'ın içinde değil dışında. Olup bitenlerin arkasında nelerin yattığını hepimiz biliyoruz."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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