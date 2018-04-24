Cani Koca, Adliye Çıkışında Eşini Bıçakladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç İle Gönüşecek
Ak Parti'den Sert Çıkış: Chp Grup Başkanvekiliği Soytarılık Yeri Değil
Pegasus'tan Büyük Ayıp! Bebek Arabasını Kırdıkları Kadın Yolcuya Yardımcı Bile Olmadılar
Başakşehir'in Golcüsü Adebayor: Mancini'den Hiç Hoşlanmadım
Dünyanın En Zengini Bir Uzay Madencisi Olacak
Ankara'da Sürpriz İttifak Görüşmesi! Gözler Saat 17:00'ye Çevrildi
Aziz Yıldırım, Şenol Güneş'i Bombaladı: Derbide Tiyatro Oynadı
Şevval'in Göğüs Frikiği Oynadığı Diziye Damga Vurdu
7 Milyon Euro'yu Kaybettik Demişlerdi, 5 Yıl Sonra Tüm Aileye Gözaltı
Çocuğunu Kucağına Alan Ferman Toprak: Tarkan'dan Önce Baba Oldum
İyi Parti, Cumhurbaşkanı Adayı Konusunda Kesin Kararını Verdi
Arkadaşını Öldüren Cani, Polisleri ''hoşgeldiniz'' Diye Karşıladı
Milletvekili Adayları, Sabıka Kaydını E-Devlet'ten Alabilecek
Nikahı İptal Edilen Çift, Bu Kez Canlı Yayında Evlenecek!
Göle Kimyasal Döken Şoföre, Kamyon Sahibinden Tepki: Utanmıyor Musun
Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Parti Liderlerine Mesaj: Geniş Bir İttifakı Sağlamak Zorundayız
Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin
Meydan Okuması, Arkadaşının Ölümüyle Bitti! İşte O Anların Görüntüsü

7 milyon Euro'yu kaybettik demişlerdi, 5 yıl sonra tüm aileye gözaltı

7 MİLYON EURO'YU KAYBETTİK DEMİŞLERDİ, 5 YIL SONRA TÜM AİLEYE GÖZALTI

Gaziantep'te, bankadan 7 milyon Euro çalıp, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre hapis yatan 2 kişi ve 15 yakını, çalınan parayla haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle 5 yıl sonra gözaltına alındı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : 7 Milyon Euro'yu Kaybettik Demişlerdi, 5 Yıl Sonra Tüm Aileye Gözaltı(9/10)5

Gaziantep'te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin Euro çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre cezaevinde yatan 2 kişi ve 15 yakını, çalınan parayla haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

PARAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

28 Mart 2013 tarihinde Gazimuhtarpaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda İstanbul'da bulunan özel bir güvenlik hizmetleri firmasının Gaziantep ofisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Vatan, kendisi gibi güvenlikçi arkadaşıyla birlikte zırhlı araçla bir bankadan aldığı 7 milyon 200 bin Euro'yu bir başka bankanın kasasına götürmek üzere görevlendirildi. Parayı alan Mehmet Vatan, arkadaşına güzergah üzerindeki bir banka şubesine ait kredi kartlarını teslim etmesini istedi. Güvenlik görevlisinin bankaya gitmesinin ardından Mehmet Vatan, 7 milyon 200 bin Euro bulunan zırhlı araçla kayıplara karıştı.

PARAYI TIR'DA UNUTTUK DEMİŞLERDİ

Vatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut olaydan 4 ay sonra avukatlarıyla beraber Gaziantep Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Vatan ve Arnavut mahkemede verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı otostop çekerek bindikleri ve plakasını bilmedikleri TIR'da unuttuklarını söyledi. 2 şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 arkadaş bir süre hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

KAYIP PARAYLA ŞİRKET KURMUŞLAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri olay sonrası Vatan ve Arnavut'u takip etmeye devam ederek, bulunamayan 7 milyon 200 bin Euro'yla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler yaptıkları aramalarda 2 arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığını tespit ederek çalıntı parayla ilişkili olanlara yönelik operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlarda aralarında Mehmet Vatan ile Gökhan Arnavut'un da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalıntı parayla elde ettikleri, 19 taşınmaz, 12 otomobil, 1 şirket, 1 şirketin yüzde 5 hissesi olmak üzere taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ayrıca 6 kilo 398 gram altın, 3 bin 460 Euro, 925 dolar, 3 bin 455 lira para, 12 kol saati, 5 pos cihazı, 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 913 fişek ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 7  Milyon  Euro  Yu  Kaybettik  Demişlerdi  5  Yıl  Sonra  Tüm  Aileye  
Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER