Yunanistan'a Kaçan Darbeciler İçin Flaş Gelişme !
Canlı Yayında Silikonlarını Sunuculara Fırlattı
Rusya'dan Trump'a Cevap!
Kılıçdaroğlu, El Bab Da Şehit Olan Kerem Çalışkancı ...
Darbeci Semih Terzi'nin Eşi Hakim Karşısında
Snapchat Clickbait ‘E Savaş Açtı
Android Instant App Teste Başladı
Drone İle Elektrik Arızalarına Müdahale
Killdisk 250 Bin Dolar Fidye İstiyor
Samsung'tan Yeni Ürün Güvenliği Standartları
Artık Mobilden Video İzleme Yapıyoruz
Karşınızda Merakla Beklenen Lg G6 !
Fitness Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Bahçeli Tabana Neden Evet Dediğini Anlatacak
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Gerginlik
Büyükanne Projesinde Beklenen Açıklama Geliyor
Bağ-Kurluya Kazandıran Hesap
Şehir Hastanelerine Yeni Uygulama Geliyor
Fetö'nün Savcılardan Sorumlu İmamından İtiraflar
Trump'a Türkiye Ve Rusya'dan Jet Yanıt

7 ülkeye vize ambargosu

7 ÜLKEYE VİZE AMBARGOSU

ABD Başkanı Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına verilen vizeleri askıya alacağı iddia edildi. Trump, Meksika sınırına da duvar örecek

Tarih : 26 Ocak 2017, 11:35
Puan Ver : 7 Ülkeye Vize Ambargosu(6/10)4


Seçim kampanyasında Müslümanlar'ın ülkeye girişini yasaklama ve Meksika - ABD sınırına duvar öreceği sözünü veren ABD Başkanı Donald Trump, dün bu sözlerinden birini gerçekleştirdi. Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak sınır güvenliğini artırmak amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı.



Trump, ilk etapta federal bütçeden finanse edilecek duvarın masraflarının Meksika hükümetinden tahsil edileceğini belirtti. Ancak Meksika yönetimi masrafları ödemeyeceğini daha önce bir çok kez açıklamıştı. Reuters haber ajansı, Trump'ın çarşamba gününden itibaren ABD'ye göçmen girişlerini sınırlayan ve sınır denetimlerini artıran bir dizi idari kararnameye imza atacağını da iddia etti.



Habere göre, bu kararnameler arasında mültecilerin kabulünün geçici olarak durdurulması ve Orta Doğu ve Afrika'daki 7 ülkenin vatandaşlarına verilen vizelerin geçerliliğinin askıya alınması da yer alıyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 7  Ülkeye  Vize  Ambargosu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER