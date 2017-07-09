Aydın Nazilli'de yaşayan ve tatil için memleketleri Mardin'e giden Kanat ailesinin 7 yaşındaki oğlu Abdullah Doruk, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinden ailesiyle birlikte tatil için Mardin'in Derik ilçesine gelen 7 yaşındaki Abdullah Doruk Kanat, ekmek alıp eve dönerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

1 HAFTA ÖNCE GELDİĞİ MEMLEKETİNDEN TABUTLA UĞURLANDI

Nazilli'de yaşayan Hacire ve Özgür Kanat çifti, oğulları Abdullah Doruk'la birlikte 1 hafta önce yaz tatilini geçirmek için Mardin'in Derik ilçesine geldi. Abdullah Doruk, dün sabah ekmek almak üzere, dedesi Osman Osmanoğlu'nun Kale Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

EKMEK ALMAYA GİTTİ, GERİ DÖNEMEDİ

Fırından ekmek aldıktan sonra eve dönen Abdullah Doruk'a, Ahmed Arif Caddesi'nden karşıya geçmek istediği sırada, 38 yaşındaki Seyithan Berzan Elitaş yönetimindeki 47 KR 007 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Abdullah Doruk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Doruk Kanat'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Derik Devlet Hastanesi'nden alınarak toprağa verilmek üzere Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı. Kaza yapan sürücü Seyithan Barzan Elitaş'ın gözaltında tutulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada