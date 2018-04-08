2010 yılında 3. Ligden Amatör Lige düşen Kırşehirspor, BAL 6. Grubu lider tamamlayarak şampiyon oldu, üst lig için play-off oynamaya hak kazandı.

Kırşehir'de 2010 yılında 3. Ligden Amatör Lige düşen Kırşehirspor, Kırşehir Belediyespor adıyla BAL 6. Grup'ta gurubunu lider tamamlayarak şampiyon olup üst lig için play-off oynamaya hak kazandı.

Ahi Stadı'nda oynanan Devrekspor maçı sonrası maçı izleyen 10 bin kişi stada inerek futbolcularla birlikte galibiyet sevincini kutladı.

STATTA YER BİLE KALMADI

Jandarma ve Emniyetten 200 kişinin görev aldığı maçta Kırşehir Belediyespor rakibi Devrek Belediyespora karşı üstün oynadı. Kırşehir Belediyespor'un gollerini Çağdaş Topal ve Ayvaz Koçak attı. Maçı bazı taraftarlar statta yer kalmayınca Kalehöyük üzerinden izledi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, stat içerisine Kırşehir Belediyespor'un bayrağı ile inerek taraftarlarla alınan şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Ahi Stadı'nda oynanan maçı Kayseri Bölgesinden Nuri Karahançer yönetti.

Amatör Lig 5. gurup galibi ile 15 gün içerisinde play-off oynayacak Kırşehir Belediyespor'un muhtemel rakibi ise Nevşehirspor olacak.

Kaynak: haberinburada