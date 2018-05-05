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7 yıl sonra şampiyonluk geldi!

7 YIL SONRA ŞAMPİYONLUK GELDİ!

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Gümüşhanespor'u 3-0 yenen Altay, 7 yıl sonra 1. Lige yükseldi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : 7 Yıl Sonra Şampiyonluk Geldi!(8/10)4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. ve son hafta maçında Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup eden Altay, sıralamada rakibini geride bırakarak 1. Lig'e yükseldi.

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 65. dakikada Murat Uluç'un golüyle 1-0 öne geçen Altay, 69. dakikada Furkan Deniz'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90+1. dakikada Muharrem Cengiz'le penaltıdan bir gol daha bulan siyah-beyazlı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

ALTAY ŞAMPİYON OLDU

Bu sonuçla puanını 66'a çıkaran Altay, takipçisi Gümüşhanespor'un 2 puan önünde TFF 2. Lig Beyaz Grup'u şampiyon tamamladı. Adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıran Altay'ın rakibi Gümüşhanespor, play-off'tan 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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