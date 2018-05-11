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70 öğrenci 'Kestir git'in tuzağına düştü! Davacılar

70 ÖĞRENCİ 'KESTİR GİT'İN TUZAĞINA DÜŞTÜ! DAVACILAR

Karabük'te üniversite öğrencisi 70 kişi, kendilerine telefon aldıran ancak daha sonra borcunu ödemeyen kuaförden "dolandırıldık" diyerek şikayetçi oldu.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : 70 Öğrenci 'kestir Git'in Tuzağına Düştü! Davacılar(9/10)5

Karabük'te, yaklaşık 70 üniversite öğrencisi, berber K.K.'nin (29) kendilerine telefon satın aldırdığını, borç alarak ödemediğini iddia ederek, dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu.

POLİS, KUAFÖRÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 70 öğrenci, karakola giderek Kılavuzlar köyünde berber dükkanı işleten K.K.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Polis, eşi ve çocuğuyla ortadan kaybolan K.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖĞRENCİYE 5 BİN TL'LİK TELEFON ALDIRDI

Üniversite öğrencileri, K.K.'nın evinin ve dükkanının bulunduğu 4 katlı apartmanın önünde nöbet tutmaya başladı. Öğrenciler, K.K.'nin parasını kendisinin ödeyeceğini belirterek, 5 bin TL değerinde telefon aldırdığını, aldığı borç paraları ödemediğini iddia etti.

"SEN BANA TELEFON AL PARASINI VERİRİM"

Bir öğrenci, "Bana, 'eşim telefon kullanmamı istemiyor. Eşimden habersiz iyi bir telefon almak istiyorum ama bana kredi çıkmıyor. Sen bana telefon al, parasını veririm' dedi. Ben de iş yerini bildiğim ve kendisine güvendiğim için bir mağazaya gittik, cep telefonu beğendi. Değeri 4 bin 799 TL olan cep telefonunu kredi çekip aldığım için borcum 5 bin 599 TL oldu. Bu parayı da 12 taksitle ödemeye başladım. Daha sonra bu parayı kendisinden istedim. Yarın, ertesi gün ödeyeceğim dedi ve bugüne kadar ödemedi. Bu şahsın benim gibi birçok öğrenciyi bu şekilde dolandırdığını öğrenince karakola geldim" dedi.

"BANA KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNDURDU"

Bir öğrenci ise "Kaza yaptığını, para lazım olduğunu iddia ederek para istiyordu. Bana kredi başvurusunda bulundurdu. Arabasının kendi üzerine değil, oto kiralama firması üzerine olduğunu öğrendik. Bir çare bekliyoruz" diye konuştu.

"BURAYA GÜNLERDİR ÖĞRENCİLER GELİYOR"

K.K.'nin komşusu ise "Buraya günlerdir öğrenciler geliyor. Dolandırıldıklarını söylüyorlar. Herkesi dolandırmış. Bana da öyle tekliflerde bulundu ama ben kabul etmedim. Şu anda kimse nerde olduğunu bilmiyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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