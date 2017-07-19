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70 yaşındaki fenomen Koreli büyükanne 300 bin hayrana ulaştı

70 YAŞINDAKİ FENOMEN KORELİ BÜYÜKANNE 300 BİN HAYRANA ULAŞTI

YouTube hesabından paylaştığı videolarla ünlenen 70 yaşındaki Güney Koreli Park Mak-rye, kısa sürede kendini sevdirerek 300 bin hayran kazandı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : 70 Yaşındaki Fenomen Koreli Büyükanne 300 Bin Hayrana Ulaştı(7/10)3

Son zamanların en çok konuşulanları haline gelen fenomenler listesine yeni bir isim daha eklendi. Diğer sosyal medya fenomenlerinin aksine yaşıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 70 yaşındaki Güney Koreli Park Mak-rye'nin şu an için YouTube hesabında 300 bine yakın abonesi bulunuyor.

TORUNU TARAFINDAN İNTERNET ALEMİNE TANITILDI

"Korea Grandma" isimli YouTube kanalından genellikle "Grandma's Diary" başlığıyla yayınladığı videolarıyla oldukça konuşulan Park Mak-rye, ülkesinin en çok tanınan yıldızlarından birisi olmayı başardı. İlk kez torunu tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla oldukça beğenildi ve tanınmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından torununun ısrarıyla YouTube kanalı açma kararı alan Park Mak-rye, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça sevildi.

"ŞİMDİ HER YER IŞIL IŞIL"

Ülkesinde gerçekleştirilen bir canlı makyaj etkinliğinde hayranlarıyla buluşan 70 yaşındaki fenomen, Reuters'e verdiği açıklamalarda ise: "Hayatım boyunca hiç ışık görmeden gölgede yaşamımı tamamlayacağımı düşünüyordum ama şimdi her yer ışıl ışıl" ifadelerine yer verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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