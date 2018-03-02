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70 yaşındaki İbrahim dede, 250 bin liralık evini Mehmetçik'e bağışladı

70 YAŞINDAKİ İBRAHİM DEDE, 250 BİN LİRALIK EVİNİ MEHMETÇİK'E BAĞIŞLADI

Yozgat'da 70 yaşındaki emekli İbrahim dede, Ankara'daki 250 bin liralık evini, Mehmetçik'e bağışladı.

Tarih : 02 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : 70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı(8/10)4

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Ertek (70), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Ankara'daki evini, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

250 BİN LİRALIK EVİNİ BAĞIŞLADI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İbrahim Ertek'i makamında kabul etti. Ertek, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde, yaklaşık 250 bin lira değerinde olduğu belirtilen evinin tapusunu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlamak üzere Vali Yurtnaç'a teslim etti. Vali Yurtnaç da tapuyu gerekli işlemlerin yapılması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'a verdi.

VALİ, İBRAHİM DEDEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Ertek'e teşekkür eden Vali Yurtnaç, Türk ordusunun, sınır dışında ülkenin güvenliği için çarpıştığını belirterek, "Kadirşinas davranışı dolayısıyla İbrahim amcamıza tekrar teşekkür ediyorum. Yozgat'ta bunun örneklerini gördük. Yozgat, nüfusa göre en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Kahraman milletin, kahraman evlatları yurt dışında ülkeyi savunuyor. Kadirşinas insanlarımız da onları destekliyor. Gurur duyduk, onur duyduk" diye konuştu.

"BU VATAN BİZİM, BAŞKA VATAN YOK"

İbrahim Ertek ise, "Bu vatan bizim, başka vatan yok. Bizim Türk milletinden başka da dostumuz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele veriyor, biz de onlara destek veriyoruz. Canımızla, başımızla onların arkasındayız. Onlar bizim yavrularımız? dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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