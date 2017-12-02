70 YAŞINDAKİ KADININ BELİNE SARILI 3 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Bitlis'te durdurulan bir otobüste, 70 yaşındaki yolcu kadının beline sarılı 3 kilo eroin, bir başka yolcuda şampuan kutusunda 164 gram metamfetamin maddesi yakalandı.
Bitlis'te polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 70 yaşında olduğu belirtilen bir kadının beline sarılı 3 kilo eroin, başka bir yolcunun çantasında ise şampuan kutusu içerisinde 164 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, dün Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde oluşturulan denetim noktasında bir yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı.
Yolcu olarak bulunan ve 70 yaşında olduğu belirtilen Z.Ş. ve yanındaki R.B.'ni şüpheli hareketleri üzerine polis üst araması yaptı. Yapılan aramada Z..Ş'nin beline sarılı 3 kilo eroin ele geçirildi. Polis aynı noktada bir başka yolu otobüsünde de arama yaptı. Yapılan bu aramada ise, Ö.Y.'nin çantasında şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş 164, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan Z.Ş., R.B. ve Ö.Y. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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