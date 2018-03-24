70 YILLIK YASAK SONLANDIRILDI! SUUDİ HAVA SAHASI İLK KEZ İSRAİL UÇUSUNA AÇILDI
Riyad'ın bu adımı, İsrail varışlı uçuşlar için 70 yıllık hava sahası yasağını da sonlandırmış oldu.
Riyad'ın bu adımı, İsrail varışlı uçuşlar için 70 yıllık hava sahası yasağını da sonlandırmış oldu.
7 MART'TA DUYURMUŞTU
Riyad'ın, Hindistan-İsrail arasında sefer düzenleyen ticari firmalara hava sahasını kullanma izni vereceği 7 Mart'ta duyurulmuştu. Söz konusu izin İsrail havayolu şirketi El Al'i kapsamıyor.
TÖRENE İSRAİL ULAŞIM BAKANI YİSRAEL KATZ DA KATILDI
İsrailli bakan "Bu uçuş bölgede yavaş yavaş ilerleyen olumlu değişimi gösteriyor. Umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al da bu rotayı kullanabilecektir." yorumunu yaptı.
70 YILLIK HAVA SAHASI YASAĞI SONLANDI
Riyad'ın bu adımı, İsrail varışlı uçuşlar için 70 yıllık hava sahası yasağını da sonlandırmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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