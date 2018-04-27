700 Kişiyi Öldüren Deaş Emiri İzmir'de Yakalandı
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700 kişiyi öldüren DEAŞ emiri İzmir'de yakalandı

700 KİŞİYİ ÖLDÜREN DEAŞ EMİRİ İZMİR'DE YAKALANDI

Terör örgütü DAEŞ'in Suriye'nin Deyr Zor ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : 700 Kişiyi Öldüren Deaş Emiri İzmir'de Yakalandı(10/10)6

700 kadar Suriyeli'yi öldürdüğü belirlenen, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'nin Deyr Zor ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı.

ORTAK OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a ortak operasyon düzenlendi. Operasyona Emniyet İstihbarat, Mit ve Terörle Mücadele ekipleri katıldı. Gözaltına alınan zanlı K.E.H'nin terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin arkadaşı olduğu ve Suriye'de 700 insanı katlettiği iddia ediliyor.

DEAŞ'ın Suriye'deki Deyr-i Zor komutanı olduğu iddia edilen K.E.H. İzmir'de yaklandı. Emniyet İstihbarat, MİT ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonu ile yakalanan K.E.H'nin Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 Suriyeliyi katlettiği bildiriliyor.

BAĞDADİ'NİN YAKIN ARKADAŞI

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dikaya'nın haberine göre; toplu katliam videolarının sosyal medyada yayınlandığı öğrenildi. Zanlının terör örgütünün lideri Bağdadi'nin de yakın arkadaşı olduğu öne sürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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