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7000 mah bataryalı telefon: gionee m2017

7000 MAH BATARYALI TELEFON: GİONEE M2017

Her geçen gün giderek büyüyen akıllı telefonlarda yüksek kapasiteli bataryalara alıştık. Ancak Gionee ezber bozan bir batarya kapasitesi ile karşımıza çıktı.

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:50
Puan Ver : 7000 Mah Bataryalı Telefon: Gionee M2017(10/10)10


Her geçen gün giderek büyüyen akıllı telefonlarda yüksek kapasiteli bataryalara alıştık. Ancak Gionee ezber bozan bir batarya kapasitesi ile karşımıza çıktı.



 



Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak TENAA'da karşımıza çıkan Gionee M2017 modeli resmiyet kazanmaya hazırlanıyor. Çinli üretici Gionee, 7000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modeliyle karşımıza çıkacak.



Gionee M2017 modelinin özellikleri



Teknik detaylarına baktığımızda üst seviye bir akıllı olarak olarak karşımıza çıkan Gionee M2017'nin tek dikkat çeken tarafı donanımsal özellikleri değil. Telefonun batarya kapasitesi tam 7000 mAh. Ortalama bir taşınabilir güç kaynağından daha fazla batarya kapasitesi sunan bu telefon önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.



Telefonun pil ömrüyle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu telefonun pilini bir gün içerisinde bitirmek oldukça zor olacak gibi duruyor.



Gionee M2017 modeli, 1.96 GHz hıza sahip 8 çekirdekli bir yongayla gelecek. Bu yongaya 6 GB Ram ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek. 5.7 inç büyüklükteki dev ekranında QHD çözünürlük sunacak olan modelde aynı zamanda üç kamera bulunuyor. 12 MP + 13 MP çözünürlüklere sahip iki adet arka kameraya sahip olan telefonun ön yüzünde ise 8 MP çözünürlük değerine sahip bir kamera daha mevcut.



230 gram ağırlığındaki telefonun ölçüleri 155.2 x 77.6 x 10.65 mm şeklinde. Cihaz, kutu içerisinden Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkacak. Fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz belirsiz. Cihazın tanıtımına ilişkin olarak hazırlanan ilk görsel aşağıda yer alıyor.



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Etiketler: 7000  Mah  Bataryalı  Telefon  Gionee  M2017    haber

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