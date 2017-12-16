Türkiye, 2016'da 50,2 milyar lira faiz öderken, bu yıl 11 ayda 55,2 milyar TL faiz ödedi. Aralık ayında ödenecek tutarla birlikte, bu rakam geçen yıla oranla 7,2 milyar lira artacak.

2017'de geçen yıla göre artan faiz oranları nedeniyle Türkiye 7.2 milyar lira fazladan faiz ödüyor. 2016 tamamında 50.2 milyar lira faiz ödenmişti. Bu yıl 11 ayda 55.2 milyar lira faiz gideri oldu, aralıkta ödenecek tutarla bu rakam geçen yıla göre 7.2 milyar lira artarak 57.5 milyar liraya çıkacak.

BÜTÇE AÇIK VERİNCE FAİZ HARCAMALARININ ETKİSİ GÖRÜLDÜ

2016 yılı Kasım ayında 10 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı kasım ayında 8.5 milyar TL fazla verdi. Bütçe 2016 yılı Ocak- Kasım döneminde ise 2.1 milyar TL açık vermişken 2017 yılı aynı dönemde 26.5 milyar TL açık verdi. Bütçenin açık vermesinde artan faiz harcamalarının etkisi görüldü.

ÖDENEN FAİZ 55.2 MİLYARA TIRMANDI

Faiz oranlarının artmasına bağlı olarak devlet daha pahalıya borçlanınca geçen yıl toplam 50.2 milyar lira faiz ödeyen devletin 11 ayda ödediği faiz 55.2 milyara tırmandı. Aralık ayında ödenecek faiz ile birlikte bu rakamın 57.5 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Böylece faiz oranlarındaki artışın devletin kasasına net yansıması bu yıl 7.2 milyar lira olacak. Geçen yıl kasımda 3.8 milyar lira olan faiz ödemesi yüzde 35 yükselişle 5.1 milyara ulaştı.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; bütçe açığının artmasında esas olarak hükümetin ekonomik canlanma ve ek istihdam yaratma adına aldığı teşvik kararları ve jeopolitik riskler nedeniyle artış gösteren savunma harcamalarının etkisi de büyük oldu. Bu harcamalara bağlı olarak Orta Vadeli Program'da bütçe açığı bu yıl 61.7 milyar olarak öngörülmüştü. Aralık ayında kurumların ödenekleri geleneksel olarak son ayda harcaması ile birlikte 35.2 milyar liralık bir açık daha oluşması bekleniyor.

GELİR % 7.3, GİDER % 11.8 ARTTI

Maliye Bakanlığı verilerine göre kasımda vergi gelirleri yüzde 8 artışla 58.3 milyar, bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.3 artarak 65.2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 11.8 yükselerek 56.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 574.6 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17.7 yükselişle 601.1 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 8.5 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 26.5 milyar lira açık verdi. Vergi gelirleri ocak-kasım döneminde ise yüzde 16.7 artışla 489 milyar 281 milyon lira oldu. 11 aylık dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.2 yükselerek 55 milyar 279 milyon liraya ulaştı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: OVP HEDEFLERİNE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın ikinci yarısından itibaren ekonomideki canlanmanın vergi gelirlerinde görece yukarı yönlü bir gelişmeyi desteklerken, bütçe giderlerindeki artış oranının görece aşağı yönlü bir görünüme sahip olduğunu kaydederek "Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılması noktasında gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bütçe harcamalarının artmasına neden olan ve geçen yılın tamamında 5 milyar 56 milyon lira olan savunma ve güvenlik harcamaları, bu yılın 11 aylık döneminde 6 milyar 180 milyon liraya ulaştı. Kasım ayında 981 milyon liralık savunma-güvenlik harcaması yapıldı. Geçen yıl gizli hizmet giderleri 1 milyar 616 milyon, gizli hizmet yatırım giderleri 406 milyon lira oldu. Bu yılın 11 aylık döneminde ise söz konusu harcamalar sırasıyla 1 milyar 784 milyon ve 958 milyon lira olarak gerçekleşti

ŞİMŞEK PANDA PİYASASI İÇİN ÇİN'DE NABIZ YOKLADI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyanın en büyük bankalarından Industrial and Commercial Bank of China Limited (Çin Sanayi ve Ticaret Bankası-ICBC) Yönetim Kurulu Başkanı Yi Huiman ile Pekin'de bir araya geldi.

Resmi temasları kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Şimşek'in Yi ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile ICBC arasındaki ilişkiler ve geleceğe ilişkin işbirliği potansiyeli ele alındı. Türkiye'deki büyük çaplı altyapı projelerine değinen Şimşek, ICBC Türkiye'nin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şimşek, "Panda Piyasası" olarak adlandırılan Çin'deki diğer önemli finans kurumlarından yetkililer ile de verimli toplantılar yaptıklarını belirterek, Türkiye'de bu alanda kaydedilen gelişmelere ilişkin ICBC yetkililerine bilgi verdi. ICBC Yönetim Kurulu Başkanı Yi Huiman da ICBC olarak, Türkiye'de özellikle altyapı ve enerji alanındaki büyük çaplı projelere çok önem verdiklerini ifade ederek, Türkiye'de kendilerine destek veren ilgili birimlere teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada