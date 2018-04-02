75 BİN LİRALIK OKULDA SKANDAL! REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİYLE BASILDI
ABD'de ülkenin en pahalı okullarından birinde yaşanan skandal büyük yankı uyandırdı. 16 yaşındaki öğrenci ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan rehberlik öğretmeni gözaltına alındı.
ABD'de özel bir okulda rehber öğretmen olarak çalışan 25 yaşındaki Kenleigh Prendergast, 16 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye girdiğini itiraf edince çalıştığı okuldan atılıp tutuklandı. Yıllık 19 bin dolar (75 bin TL) ücreti olan Güney Carolina'daki özel okulda şok etkisi yaratan olay, 30 Mart günü ortaya çıktı.
GÜNDÜZ MESAJLAŞTILAR GECE İLİŞKİYE GİRDİLER
Öğretmen polise verdiği ifadede şunları söyledi: "Gün içinde öğrenci ile mesajlaştıktan sonra akşam evime davet ettim. Sonra ilişkiye girdik." 5 ay süren ilişki ortaya çıkmadan bir kaç gün önce sona ermişti ancak danışman yakalanmadan kurtulamadı.
DANIŞMAN KOVULDU
Polis yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenin defalarca ilişkiye girdiklerini tespit ettiklerini belirtti. Saatlerce mesajlaşan ikilinin daha sonra öğretmenin kişisel odasında buluştukları ve ilişkilerine başladıkları öğrenildi.
Okul, polisin iddiaları hakkında bilgilendirildikleri anda Prendergast'ı kovduğunu söyledi. Lisanslı aile terapisti olarak çalışan Prendergast gözaltına alındı ve cinsel taciz ile suçlandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cezaevinde İsyan Çıktı, Mahkumlar 7 Polisi Öldürdü
- Son Dakika! Cezaevi Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 2 Şehit, 15 Yaralı
- Afrin'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 3 Askerimiz Yaralandı
- Aileleri Birbirine Girdi, Gelin Ve Damat Salondan Kaçtı: 3 Yaralı
- Park Halindeki Araca Hızla Çarpan Otomobil Takla Attı, Bir Kişinin Yaralandığı Kaza Anbean Kaydedildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Eto'o Ülkesinde Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aday Olmak İstediğini Açıkladı
- Süper Lige Damga Vuran Gol! Muslera'yı Orta Sahadan Avladı
- Başakşehir'in Attığı Gol Ortalığı Karıştırdı
- Gs-Ts Maçında Pereira'nın Selçuk'a Sert Hareketi Taraftarları Çıldırttı
- Buffon'dan Ronaldo İtirafı: Gece Rüyalarıma Giriyor
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar