75 Bin Liralık Okulda Skandal! Rehber Öğretmen Öğrencisiyle Basıldı
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75 bin liralık okulda skandal! Rehber öğretmen öğrencisiyle basıldı

75 BİN LİRALIK OKULDA SKANDAL! REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİYLE BASILDI

ABD'de ülkenin en pahalı okullarından birinde yaşanan skandal büyük yankı uyandırdı. 16 yaşındaki öğrenci ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan rehberlik öğretmeni gözaltına alındı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 05:20
Puan Ver : 75 Bin Liralık Okulda Skandal! Rehber Öğretmen Öğrencisiyle Basıldı(8/10)4

ABD'de özel bir okulda rehber öğretmen olarak çalışan 25 yaşındaki Kenleigh Prendergast, 16 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye girdiğini itiraf edince çalıştığı okuldan atılıp tutuklandı. Yıllık 19 bin dolar (75 bin TL) ücreti olan Güney Carolina'daki özel okulda şok etkisi yaratan olay, 30 Mart günü ortaya çıktı.

GÜNDÜZ MESAJLAŞTILAR GECE İLİŞKİYE GİRDİLER

Öğretmen polise verdiği ifadede şunları söyledi: "Gün içinde öğrenci ile mesajlaştıktan sonra akşam evime davet ettim. Sonra ilişkiye girdik." 5 ay süren ilişki ortaya çıkmadan bir kaç gün önce sona ermişti ancak danışman yakalanmadan kurtulamadı.

DANIŞMAN KOVULDU

Polis yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenin defalarca ilişkiye girdiklerini tespit ettiklerini belirtti. Saatlerce mesajlaşan ikilinin daha sonra öğretmenin kişisel odasında buluştukları ve ilişkilerine başladıkları öğrenildi.

Okul, polisin iddiaları hakkında bilgilendirildikleri anda Prendergast'ı kovduğunu söyledi. Lisanslı aile terapisti olarak çalışan Prendergast gözaltına alındı ve cinsel taciz ile suçlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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