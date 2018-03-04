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79 Yıldır Kimliksiz Yaşayan 'Türkiye Nine' Tedavi Olamıyor

79 YILDIR KİMLİKSİZ YAŞAYAN 'TÜRKİYE NİNE' TEDAVİ OLAMIYOR

Hatay'ın Kumlu ilçesinde oturan 79 yaşındaki Türkan nine nüsuf cüzdanı olmadığı için sağlık hizmeti alamıyor. "Beni Türkiye nine olarak tanırlar" diyen Türkan nine kimlik sahibi olmak istiyor.

Tarih : 04 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : 79 Yıldır Kimliksiz Yaşayan 'türkiye Nine' Tedavi Olamıyor(5/10)1

Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde, çocukları ve torunları ile yaşayan Türkan Önal, doğumundan önce babası Recep'i kaybetti, 2 yaşında iken annesi İda tarafından terk edildi. Amcalarının himayesinde yaşamını sürdürdü, daha sonra Ahmet Uçar'la evlendi ancak resmi nikahı olmayan Türkan ninenin 10 çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuklarından da 50 torunu oldu. Türkan Önal, doğmadan babasını kaybettiğini, 2 yaşında iken annesi tarafından terk edildiğini ve amcaları tarafından sahiplendiğini anlatarak, "Hiç kimse bana kimlik çıkartmadı. Ben Türküm, hatta herkes beni Türkiye diye tanır. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bana kimlik verilmesi için yardım istiyorum, bana ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım eder" dedi.

HASTANEDE SAĞLIK HİZMETİ ALAMIYOR

Annesinin, Hatay'ın anavatana katıldığı 1939 yılında doğduğunu söyleyen oğlu 31 yaşındaki Yusuf Uçar, "Annem 79 yaşında olup en büyük çocuğu da 55 yaşındadır. Annem, doğmadan babasını kaybetti. Annesi ise 2 yaşında terk etti. Annemize amcaları sahip çıktı ve büyüttü. O tarihlerde, belki kız çocuğu olduğu için yada farklı nedenlerle her nasılsa kimlik çıkarılmamış, ömrünün şu günlerinde bir kimlik sahibi olması için 15 yıldır uğraşıyoruz. Maalesef kimlik alamadık. Herhangi bir menfaat peşinde değiliz. Annem Parkinson hastasıdır. Bu nedenle gittiğimiz hastanelerde vatansız olarak görülüyor ve sağlık hizmeti alamıyor. Hatta paramızla dahi olsa muayene ve tedavi olamıyor. Annem vatansız değildir. 10 çocuk ve 50 torunu var. Bu durumda bizi üzüyor. Bu nedenle yetkililerden kendisine kimlik çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLARI KUMASININ ADINA KAYITLI

Türkan ninenin dünyaya getirdiği 10 çocuk ise bir süre önce yaşamını yitiren eşi Ahmet Uçar'ın 8 çocuklu diğer eşi Emine'nin adına kayıtlı. Kızları Fatma Atlar (48) ve Zehra Uçar (51), sağlık sorunu yaşayan annelerinin kimliksiz doktora gidemediğini söyleyerek yetkililerden yardım talep ettiler. Sağlık problemi yaşayan Türkan ninenin yürüme, yemek ihtiyacı kızları ve gelinleri tarafından karşılanırken torunları da her defasında ninelerinin elini öperek ona destek ve moral veriyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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