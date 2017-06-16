Bilecik'te tartıştığı 8 aylık hamile karısını bıçaklayarak öldüren uzaklaştırması olan koca, 155 arayarak kendini ihbar etti



İddialara göre; merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanında oturan Melike Kaygın Kartal'ın kapısına uzaklaştırması olan kocası Hüseyin Kartal geldi. İkili arasında tartışma başlayınca Hüseyin Kartal 8 aylık hamile karısını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından polisi arayarak “Karımı bıçakladım” diyerek telefonu kapattı.







Ardından ekipler olay yerine 112 ekiplerini yönlendirerek ağır yaralı kadını Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdılar. Polis ekiplerinin ardından Hüseyin Kartal aradığı telefondan geri aramaları üzere telefonuna ulaşamadılar.







Hüseyin Kartal yaklaşık 5 dakika sonra eve 150 metre uzaklıkta tekrar polisi aradı. Telefondaki görevliye “Gelin beni alın” demesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Burada ekipleri bekleyen Hüseyin Kartal'ı ekipler gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.







kaynak:hürriyet