8 DAKİKALIK SKANDAL! KELEPÇEYLE GELDİ, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇIKTI
Son Dakika! Çekya'da gözaltına alınan Salih Müslim, ilk duruşmada serbest bırakıldı.
Son Dakika! Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı. Çekya skandal karara imza attı ve Salih Müslim ilk duruşmada serbest bırakıldı.
"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR KARARDI"
Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu karardan memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İADESİNİ İSTİYOR
Türkiye, Müslim'in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.
PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar