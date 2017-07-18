8 GÜN ÖNCE İMZAYI ATAN CASSANO'DAN ŞOKE EDEN HAREKET
Kariyerinde sayısız kupa bulunan Antonio Cassano, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya imza attıktan 8 gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı. Daha sonra da pişman olan Cassano, futbola geri döndü.
Kariyerinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve Real Madrid gibi dev takımlarda forma giyen Antonio Cassano, futbolu bıraktı.
İMZAYI ATTI, 8 GÜN SONRA FUTBOLU BIRAKTI
Serbest oyuncu statüsünde olan ve 8 gün önce Serie A ekibi Hellas Verona'ya imza atan 34 yaşındaki golcü futbolu bıraktığını açıkladı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun bu kararı ailevi nedenlerden dolayı aldığı bildirildi.
İtalyan basını, "Futboldaki en garip emeklilik kararlarından biri" yorumunu yaptı.
İtalya Milli Takımı kariyerinde 10 kez ağları havalandıran Cassano, geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrılmıştı.
KARARINDAN VAZGEÇTİ
Olayların sıcaklığı henüz geçmemişken açıklama yapan Antonio Cassano, "Zaaf anında alınmış bir karardı. Taraftardan özür diliyorum" diyerek futbola geri döndüğünü açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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