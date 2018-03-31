Fransa'nın Ypg Kararına Sert Çıktı: Abd İle Vardiya Değişimi!
Kuzey Kore'ye Ağır Yaptırım! Abd Talep Etti, Bmgk Kara Listeye Aldı
Mide Bulandıran Görüntü! 3 Ton Tavuğu Millete Yediremeden Yakalandılar
Abd, Türkiye'nin Hedefindeki İlçeye Asker Yığdı! İşte Fotoğraflar
8 Günde İkinci Telefon! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin Açıklama
Kaza Yapıp Kaçtı, Yakalandığında Oğlunu Öldürdüğünü Anladı!
Trump'ın Açıklaması Sonrası Ypg Tutuştu: Bize Bilgi Vermediler
Toprak Seramik Fabrikası Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına Satıldı
Acılı Anne, 36 Yıl Önce Çalınan Oğluna Canlı Yayında Kavuştu
Terminatör'den Hayranlarına Kötü Haber! Ameliyata Alındı
Türkiye'nin Çağrısı Karşılık Buldu, Bm Acil Koduyla Toplanıyor
Son Dakika! Erdoğan, Abd Başkanı Trump'tan Telefonda Sürpriz Suriye Zirvesi!
Filistinli Mazlumların Sesi Yine Türkiye Oldu! Beştepe'den Bm'ye Çağrı
Türkmen Tv Yayınladı! İşte Pkk'nın Sincar'da İşgal Ettiği Köyler
Ali Koç, Yıldırım'ı Suçladı: Başarısızlığın Altyapısını Hazırlıyor
Sivasspor, Karabükspor'u Tek Golle Geçti
İsrail 12 Filistinli'yi Böyle Öldürdü!
Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
Trump'ın Suriye'den Çekileceğiz Açıklamasına Başbakan Yıldırım'dan İlk Yorum: Kutluyoruz!
İsrail'in 'toprak Günü' Katliamında Bilanço Ağırlaşıyor: 12 Ölü

8 Günde İkinci Telefon! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin Açıklama

8 GÜNDE İKİNCİ TELEFON! BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklama 8 gün önce gerçekleşen telefondan sonra yapılan açıklamaya benzer biçimde kısa ve ayrıntısız tutuldu.

Tarih : 31 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : 8 Günde İkinci Telefon! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin Açıklama(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada iki liderin ABD ile Türkiye arasında işbirliğini arttırmak için sürdürülen çabalara desteği yineledikleri kaydedildi. Beyaz Saray açıklaması iki lider arasında 8 gün önce gerçekleşen telefondan sonra yapılan açıklamaya benzer biçimde kısa ve ayrıntısız tutuldu.

MASADAKİ KONULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde, iki liderin, NATO müttefiki olarak ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında desteklerini belirttiği açıklandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı hatırlatıldı.

Görüşmede "bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik müttefikliğin" ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, NATO ortağı olarak ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında desteklerini belirtti." ifadesine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 8  Günde  İkinci  Telefon  Beyaz  Saray  Dan  Erdoğan-Trump  Görüşmesine  İlişkin  Açıklama  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER