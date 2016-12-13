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8 hdp'li vekil için flaş karar

8 HDP'Lİ VEKİL İÇİN FLAŞ KARAR

Haklarında çıkarılan mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım'da kaldırılan 1i tutuklu 8 HDP'li milletvekili için karar verildi.

Tarih : 13 Aralık 2016, 11:10
Puan Ver : 8 Hdp'li Vekil İçin Flaş Karar(10/10)7


Yargılandıkları KCK ana davasında daha önce haklarında çıkarılan mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım'da kaldırılan 1i tutuklu 8 HDP'li milletvekili için zorla mahkemeye getirilme kararı çıkarıldı.



 



kaynak:sözcü



 








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