8 İLDE AVUKATLARA BYLOCK OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Fethullahçı Terör Örgütü‘nün avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul'da operasyon başlatıldı. ByLock kullanıcısı 189 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri merkezli 4 ilde ise işadamlarına yönelik operasyon başlatıldı.
kaynak:milliyet
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