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8 İlde Doktor ve Öğretmenlere Operasyon! 39 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

8 İLDE DOKTOR VE ÖĞRETMENLERE OPERASYON! 39 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

FETÖ'nün haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen, aralarında doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : 8 İlde Doktor Ve Öğretmenlere Operasyon! 39 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı(8/10)4

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah başlatılan operasyonda şu ana kadar 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BYLOCK İÇERİKLERİ ÇÖZÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen, aralarında doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 39 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 17 kişi yakalandı.

BAZI ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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