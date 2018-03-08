Erkek şiddetinin can almaya devam ettiği ülkemizde kadınlarımız tüm güçlüklere rağmen bir yandan annelik yapıp diğer yandan mesleklerini fedakârca sürdürüyor. İşte kadınların hikayeleri...

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Erkek şiddetinin can almaya devam ettiği ülkemizde kadınlarımız, tüm güçlüklere karşın bir yandan annelik yaparken diğer yandan da mesleklerini fedakârca sürdürüyor. İşte o kadınlarımızdan bazıları...

Dünya Kadınlar Günü', New York'ta 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına dünyada 1984'ten, Türkiye'de ise 1921 yılından bu yana kutlanıyor. Bu özel gün dolayısıyla bir yandan farklı meslek gruplarında çalışan, bir yandan da eş ve çocuklarına yetişmeye çabalayan kadınlarımızı bir araya getirdik.

"KADIN YAŞARSA GÜZELDİR DÜNYA"

Ancak bu umut veren tablonun yanında bir de ülkemizde önüne bir türlü geçemediğimiz "erkek şiddeti" var. Türkiye'de 2017'de eş, sevgili ve yakınları tarafından 409 kadın öldürüldü. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, 3 bin 735 dosyayı inceledi ve öldürülen kadınların eşlerinin ifadelerini derledi. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre raporda erkeklerin, "Boynuz taktıracağım sana' dedi", "Cep telefonu süslü idi, tahrik oldum", "Dar kot pantolonu beni tahrik etti", "Karımı erotik filmlerde oynayan oyuncuya benzettim", "Bana güç veren ona dil vermiş, her şey dili yüzünden oldu" diyerek öldürme ve şiddet uygulama gerekçelerini anlattı, mahkemeden indirim de istedi. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ve İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Seyide Uludağ, "Kadın yaşarsa güzeldir dünya. Kadının insanca yaşamasını sağlamak adına yine tüm gücümüzle yılmadan çalışacağız" dedi.

"POLİS OLMAK GURUR VERİCİ"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği'nde (Yunuslar) çalışan Büşra Kılıç ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayşe Aksu, kadın olarak polislik yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

"YETER Kİ KADINA İMKÂN VERİLSİN"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de 3 senedir vatman olarak çalışan 27 yaşındaki Fatma Seda Demirayak, "Her kadının elinde ekonomik bir gücünün olması gerekiyor. Kadınlara çalışma imkânı verdikleri zaman çok güzel işler başarabiliyorlar" diyor.

"AZİMLİ OLAN ÇALIŞIR"

İstanbul'da yaşamını sürdürürken eşini, daha sonra da kanser nedeniyle kızını kaybeden Ayşe Durgun (65), çıkan yangında evinin kullanılamaz hale gelmesine ve ikinci eşinin felç olmasına rağmen hayata küsmedi. Kırklareli'nde temizlik işçisi olarak çalışan Durgun, azimli olan her kadının çalışması gerektiğini söyledi.

HAYALİNİN PEŞİNDE

TCSG Güven gemisinde savunma subayı Teğmen Ayşe Cansu Perker: "Çocukluk hayalimdi."

'KASAP KIZ' İŞ BAŞINDA

Edirne'deki Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısı'nda "Kasap kız" lakabıyla bilinen Kübra Ayık kadınlara, "İnsan olarak hepimiz aynıyız. 'Erkek işi' demeyin, elinizden geliyorsa, yüreğinizde varsa istediğiniz işi yapın" mesajı verdi.

"EVDE OTURMAK KAZANDIRMIYOR"

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Leyla Kuşdemir de 2 yıldır zabıta teşkilatında görev yaptığını dile getirerek, "Evde oturmak insana hiçbir şey kazandırmıyor" diye konuşuyor.

"YANGINA GİDİYOR MUSUN?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır çalışan itfaiyeci Hülya Ercan, "5 yıldır bu görevdeyim. 'Gerçekten yangına gidiyor musun?' diye soruyorlar. Kadının böyle bir iş yapabileceğine inanamıyorlar ama biz buradayız ve bu işi yapıyoruz" dedi.

"KASKI TAKTIĞIMDA CİNSİYETİMİZ YOK"

Yıldız Ceren Okur 30 yaşında. Mesleği avukat ama o tam bir motosiklet tutkunu. İngiltere'ye bağlı Man Adası'ndaki ünlü Isle Of Man Tourist Trophy'i izlemek için İstanbul'dan gaza bastı. Geçen yıl trafik kazasında ölen "Altın elbiseli adam" lakaplı Barkın Bayoğlu ile eşit şartlarda 7 ülke kat etti, 19 şehirde konakladı, 10 bin kilometre yaptı. Okur, bir kadının motosikleti ile Avrupa'yı geçebileceğini ispatladı.

"MÜLTECİ ÇIKABİLİR" UYARISI

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Okur, "Pes edeceğim beklenirken, turu tamamlamamız çok kişinin aklında tabuları altüst etti. Bir aracı kullanmanın kadın ya da erkek olmakla bir ilgisi yok. Kaskı taktığımda cinsiyetim yok artık. İyi bir planlama, olası risklere hazırlıklı olma ve heyecan, erkeklerin olduğu kadar kadınların da hamurunda var" dedi.

ÇİÇEKLERİ DÜNYAYA DAĞILIYOR

Antalya'dan 48 ülkeye 80 milyon dal kesme çiçek ihracatı gerçekleştirilirken, çiçek seralarında ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Kundu bölgesindeki serada çalışan Kadriye Tantik, topladığı çiçeklerin dünyanın birçok ülkesine gitmesinden mutluluk duyduğunu ifade ediyor.

"ÇOCUKLARIM İÇİN YAPIYORUM"

Trabzon'un Düzköy İlçesi'ne bağlı yaklaşık bin rakımlı Çayırbağı Mahallesi'ndeki kadınlar, bölgenin zorlu koşullarına, dik yamaçlarına aldırış etmeden ev ve bahçe işlerinde çalışmaya devam ediyor. 2 çocuk annesi Akgül Aslan da onlardan biri... Aslan, "Ne yapıyorsam çocuklarım için yapıyorum. Yeter ki onlara daha güzel ve mutlu bir gelecek verebilelim" diyor.

"BAŞARISIZ KADIN GÖRMEDİK"

112 Acil Sağlık ekibinde görevli Büşra Sezer, Seval Ciner ve Fatma Nur (soldan sağa) "İş hayatında başarısız hiçbir kadın görmedik" diyorlar.

Kaynak: haberinburada