MHP Lideri Bahçeli, Afrin operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada "Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dilidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Afrin'de önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya, mücadelemizi kösteklemeye çalışan hiçbir ülke ve küresel organizasyona boyun eğmemeliyiz, buna müsaade etmemeliyiz.

ABD'YE ÇOK SERT TEPKİ

YPG'nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2401 Sayılı Kararını çarpıtması, Türkiye'ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallaması tam anlamlıyla garabettir.

"ATEŞKESİN AFRİN'İ DE KAPSADIĞINI İDDİA ETMEK YPG AĞZIDIR"

Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. Türkiye okuduğunu anlayacak, anladığını muhataplarının yüzüne her seferinde haykıracak cesaret ve dirayettedir.

"MÜCADELEMİZDEN DÖNDÜREMEYECEKLER"

Gücü ve mevkii ne olursa olsun hiç kimse, dost pelerini giyip düşman kılıcı sallayan hiçbir ülke, terörizmle mücadelemizi söndüremeyecek, bağımsızlık ve beka mücadelemizden milletimizi döndüremeyecektir.

Afrin'de son hain imha edilesiye, güney sınırlarımız emniyete alınasıya kadar milli infialin enerjisi düşmeyecektir."

Kaynak: haberinburada