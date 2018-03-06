Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ' Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Muğla Dalamanlı uzman çavuş Fuat Demir, tedavi gördüğü GATA'da şehit düştü.

8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI

Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Fuat Demir, 5 gün önce teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Demir, tedavi için Ankara'ya getirildi. 1 Mart'ta 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada yaralanan Demir, 5 gündür tedavi gördüğü GATA'da şehit düştü.

Kaynak: haberinburada