Başbakan Binali Yıldırım, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının bir yıl ertelendiği müjdesini verdi. Düzenlemeden 80 bin çiftçinin faydalanması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarına Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıllık erteleme imkanı getirildi.

80 BİN ÇİFTÇİNİN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, karardan 80 bin çiftçinin yararlanması öngörülüyor.

BORÇLAR 5 YILA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarını, 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı veriyor.

Kaynak: haberinburada