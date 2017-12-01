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80 bin çiftçiye Başbakan'dan müjde! Borçları 1 yıl ertelenecek

80 BİN ÇİFTÇİYE BAŞBAKAN'DAN MÜJDE! BORÇLARI 1 YIL ERTELENECEK

Başbakan Binali Yıldırım, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının bir yıl ertelendiği müjdesini verdi. Düzenlemeden 80 bin çiftçinin faydalanması bekleniyor.

Tarih : 01 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : 80 Bin Çiftçiye Başbakan'dan Müjde! Borçları 1 Yıl Ertelenecek(7/10)3

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarına Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıllık erteleme imkanı getirildi.

80 BİN ÇİFTÇİNİN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, karardan 80 bin çiftçinin yararlanması öngörülüyor.

BORÇLAR 5 YILA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarını, 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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