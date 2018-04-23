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80 İle Bedel! Uçuşların Yarısı İstanbul'dan Yapıldı
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80 ile bedel! Uçuşların yarısı İstanbul'dan yapıldı

80 İLE BEDEL! UÇUŞLARIN YARISI İSTANBUL'DAN YAPILDI

Son beş yılda Türkiye'de bulunan havalimanları çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin, yaklaşık yüzde 46'sı İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapıldı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : 80 İle Bedel! Uçuşların Yarısı İstanbul'dan Yapıldı(9/10)5

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'in ilk çeyreğinde İstanbul'daki iki havalimanından iç ve dış hatta 2 milyon 850 bin 734 sefer icra edildi. Türkiye'nin dünyaya açılan en yoğun sınır kapısı Atatürk Havalimanı'ndan 2014'te 439 bin 532, 2015'te 464 bin 774, 2016'da 466 bin 396, 2017'de ise 460 bin 777 çıkışlı ve varışlı sefer düzenlendi.

ATATÜRK HAVALİMANI SEFER SAYISI 1,9 MİLYON OLDU

Bu yılın ilk çeyreğinde iç hatta 32 bin 560, dış hatta 76 bin 205 olmak üzere 108 bin 765 özel ve ticari sefer yapıldı. Bu dönemde Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerin sayısı 1 milyon 940 bin 244 olarak belirlendi. Sabiha Gökçen Havalimanı, bu dönemde iç ve dış hatta 910 bin 490 seferlik hava trafiği yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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