Dışişleri Bakanlığı Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Mesajda, "Uluslararası toplum saldırı karşısında tepki ortaya koymalı. Saldırıyı rejimin düzenlediği yönünde güçlü şüphe bulunuyor" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"SALDIRIYI REJİMİN DÜZENLEDİĞİ YÖNÜNDE GÜÇLÜ ŞÜPHE VAR"

Suriye'de 7 Nisan günü akşamı Duma'yı hedef alan yeni bir kimyasal silah saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği derin endişeyle öğrenilmiştir. Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR BU VAKAYI DERHAL SORUŞTURMALI"

Bu olay, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin 2118, 2209 ve 2235 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha hiçe sayıldığını göstermektedir.

Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasını bekliyoruz.

Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.

KATLİAMDA 80 SİVİL ÖLDÜ, YÜZLERCE SİVİL GAZDAN ETKİLENDİ

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 80 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

Kaynak: haberinburada