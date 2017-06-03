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81 İLDE DEV OPERASYON! YAKLAŞIK 10 BİN POLİS KATILDI!


81 İLDE DEV OPERASYON! YAKLAŞIK 10 BİN POLİS KATILDI!
Tarih : 03 Haziran 2017, 09:54
Puan Ver : 81 İlde Dev Operasyon! Yaklaşık 10 Bin Polis Katıldı!(10/10)9


Asayiş Daire Başkanlığı 81 İlde eş zamanlı kumar operasyonu düzenledi. "Huzur ramazan" adı verilen operasyonlarda, tombala oynatıldığı belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yaklaşık 10 bin polisin katıldığı operasyonda ruhsatsız yerler kapatılırken, tombala malzemelerine el konuldu.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde kumar baskını düzenlendi. "Huzur Ramazan" adı verilen operasyona 2 bin 481 ekipte 10 bin polis görev aldı. Kumar operasyonuna yönelik 81 ilde ilk kez düzenlenen baskınlar saat 22.00'de başladı.



 



kaynak:habertürk








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