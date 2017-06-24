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81 İlde 'huzur Arife Operasyonu': 57 Gözaltı
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81 İLDE 'HUZUR ARİFE OPERASYONU': 57 GÖZALTI


81 İLDE 'HUZUR ARİFE OPERASYONU': 57 GÖZALTI
Tarih : 24 Haziran 2017, 11:14
Puan Ver : 81 İlde 'huzur Arife Operasyonu': 57 Gözaltı(6/10)6


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde otobüs terminali, gar, havalimanı ve deniz iskelelerinde 12 bin 72 polisin katılımıyla "Huzur Arife Operasyonu" gerçekleştirildi.



Operasyon kapsamında, bin 319 hassas noktada gerçekleştirilen uygulamalara asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik suçlarla mücadele, deniz ve havacılık şubelerinden 2 bin 683 ekipte 12 bin 72 personel katıldı. Çalışmalarda dörder hava ve deniz aracının yanı sıra 56 dedektör köpek de yer aldı.



57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ekiplerce 114 bin 182 kişi kontrol edildi.



Kontroller sonucu, aranan 164 kişi yakalandı, 57 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 111 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.



Denetlenen 41 bin 317 araçtan, aranan 348'i hakkında işlem başlatıldı. Ekipler bin 653 araçla ilgili cezai işlem uyguladı ve 295 aracı trafikten men etti.



Aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 218 mermi, 7 kesici delici alet, 5 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 37 gram esrar, 3 gram bonzai ve 2 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.



Ayrıca, denetimlerde kişilere 622 bin 464 lira para cezası kesildi.



 



kaynak:ahaber








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