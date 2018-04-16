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81 ilde sokağa çıkan CHP'ye Ak Partiden ilk tepki!

81 İLDE SOKAĞA ÇIKAN CHP'YE AK PARTİDEN İLK TEPKİ!

CHP'nin OHAL karşıtı eylemini değerlendiren Mahir Ünal, partinin Atatürk ve CHP geleneğiyle bağını kopararak Marksist Leninist örgütlerle işbirliği yaptığını savundu.

Tarih : 16 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : 81 İlde Sokağa Çıkan Chp'ye Ak Partiden İlk Tepki!(10/10)6

AK Parti MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı. CHP'nin OHAL karşıtı eylemini değerlendiren Ünal, Kılıçdaroğlu liderliğinde partinin Atatürk ve CHP geleneğiyle bağını kopararak marksist leninist örgütlerle işbirliği yaptığını savundu.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ SİLAHLI MÜCADELE OLARAK GÖRÜYORLAR

CHP Genel Başkanı ve sözcüler rutin iftiralarını sıraladılar. Dikkatimizi çeken iki noktanın altını çizmek istiyorum. İstanbul il başkanının konuşmasında tutuklu milletvekilleri için "rehin" ifadesini kullanması ve genel başkan yardımcılarından birinin Selahattin Demirtaş ile Deniz Gezmiş benzetmesi. Bütün bunlar anlaşılabilir ve izah edilebilir. Buna, Kılıçdaroğlu'nun parka ve postal giydiği günleri hatırlatmasını da eklemek gerekiyor. Biliyorsunuz Marksist Leninist Komünist Parti ve 10 marjinal örgüt HDP'ye destek verdi ve Figen Yüksekdağ karşımıza eş başkan olarak çıktı. Bunların ortak özelliklerine baktığımızda bunların Stalinist yöntemleri kullandığını görürsünüz. İdeolojik angajmanları aynıdır. Sorunların çözümünü silahlı mücadele olarak gördüklerini biliyoruz.

KILIÇDAROĞLU ATATÜRK VE CHP GELENEĞİYLE BAĞINI KOPARDI

Yeni olan şey Kılıçdaroğlu CHP'sinin yeni Marksist Leninist angajmanlarıdır. CHP'nin HDP'yle, YPG'yle, DHKP-C ile ortak angajmanlarını görmemiz gerekir. Atatürkle ve CHP geleneğiyle bağını kopardığını söylerken kastımız budur.

"ARKAİK, GERİDE KALMIŞ BİR İDEOLOJİ"

Her ne kadar Avrupa'daki Marksist Leninist gelenek gelişime katkı sunmuş olsa da, bizdeki gelenek arkaik, geride kalmış bir ortak fikri ideolojik işbirliğini ifade ediyor. CHP'nin eylemlerini, protestolarını, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönük pozisyonunu, kutsallara değerlere karşı aldığı tavrı da buradan okumak gerekir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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