Halisdemir'in Kardeşi İsyan Etti: Sıra Beklemeden Muayene Olan Var
Putin'in Sağ Kolu Peskov'un Kızı Camide Tesettüre Büründü
Chp Yürüyüşünü Hedef Aldığı Tespit Edilen 15 Deaş'lı Adliyede
Karnı Acıkan Vatandaş Sele Aldırmadan Yüzerek Poğaça Almaya Gitti
İstanbulluyu Hazırlıksız Yakalayan Yağmur, Vatandaşa Timsah Yürüyüşü Yaptırdı
Havadan Silivri Sahilleri: Çamura Bulanmış Koca Bir Derya!
81 Milyon Yıllık Dinozor Dişi Bulundu! Ekosisteme Ait Yeni Bilgiler Verebilir
Eşinin Baskısına Dayanamayan Sabri, Kayseri'yle Değil Göztepe'yle Anlaştı
Vahameti Gösteren Kare! Vatandaş Sel Suyunda Balık Tutmaya Çalıştı
Antalya'nın 5 Yıldızlı Oteller Bölgesindeki Halk Plajına Yakışmayan Görüntüler
Dünya Kupası Sahibi İtalyan Futbolcu Zaccardo, İnternette İş Arıyor
Çin'den Hindistan'a Roketli Saldırı: 158 Ölü
Taraftar Üzgün! Yeni Stat Yeni Sezona Yetişmiyor
Yaşadığımız Sel Felaketinin Daha Büyüğü 8 Yıl Önce Olmuştu
Meteoroloji Saat Verdi! İstanbullular Rahat Bir Nefes Alacak
Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın Da İstediği Barazite'yi Transfer Etti
Galatasaray, 2. Lig'de Oynayan Olivera İle Anlaştı
Otobanda Ortalama Hız Radarına Yakalanan Uyanık Sürücüler, Çareyi Beklemekte Buldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Affetti, Hapisten Kurtuldu
Meteoroloji Uzmanı Uyardı: Boyu 1.60'tan Kısa Olanlar Dışarı Çıkmasın

81 Milyon Yıllık Dinozor Dişi Bulundu! Ekosisteme Ait Yeni Bilgiler Verebilir

81 MİLYON YILLIK DİNOZOR DİŞİ BULUNDU! EKOSİSTEME AİT YENİ BİLGİLER VEREBİLİR

Japonya'nın Nagazaki eyaletinde, otobur dinozorlara ait olduğu tahmin edilen 35 adet diş fosili bulundu. Diş fosillerinin 81 milyon yıl önceki ekosisteme ait yeni bilgiler vereceğine inanılıyor.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : 81 Milyon Yıllık Dinozor Dişi Bulundu! Ekosisteme Ait Yeni Bilgiler Verebilir(5/10)1

Japonya'nın Fukui Eyaleti Dinosaur Müzesi ve Nagazaki eyalet yetkilileri, Nagazaki Eyaleti'nin batı kıyısında bir jeololojik tabakadan çıkarılan fosilleşmiş 35 dinozor dişi buldu. Dişlerin 81 milyon yıl önce yaşanan Kretase Dönemi'ne ait olduğu açıklandı.

DİŞLERİN EN BÜYÜĞÜ 1 CM GENİŞLİĞİNDE

Fosillerin, daha çok diş dizisi bulunan otobur ya da gagalı dinozorlara ait olabileceğini belirten yetkililer, 35 dişten 34'ün birkaç metre yarıçap içinde bulunduğunu bildirdi. Yetkililer ayrıca, diş fosillerinden en büyüğünün 1.7 santimetre uzunluk ile 1 santimetre genişliğe sahip olduğu ifade etti.

BENZER DİNAZOR FOSİLLERİNE RASTLANDI

Japonya'nın diğer bölgelerinde de benzer türlerde dinozor fosillerine rastlanmış, Hokkaido'ya bağlı Mukawa'da bir hadrozorun tam iskeletine ulaşılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 81  Milyon  Yıllık  Dinozor  Dişi  Bulundu  Ekosisteme  Ait  Yeni  Bilgiler  Verebilir  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER