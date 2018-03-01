Adana'da 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ, su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

YAŞLI KADIN SAYACTAKİ MÜHRÜ KIRIP SUYU KULLANDI

Merkez Seyhan ilçesinde oturan Gazal Karlıdağ, evindeki su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullanmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri yaşlı kadının sayaç üzerindeki mührü kırıp usule aykırı su tüketimi yaptığını tespit edip işlem yaptı.

GÖZALTINA ALINAN KADINA MAHKEME BİN LİRA CEZA KESTİ

Bunun üzerine yaşlı kadın polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek için adli tıp birimine getirilen kadın, daha sonra adliyeye götürüldü.

Gazal Karlıdağ çıkarıldığı mahkece tarafından 3 bin lira para cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada