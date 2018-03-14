85 BİN KİŞİYE AMERİKA'DA ÇALIŞMA FIRSATI! BAŞVURULAR BAŞLADI
Her yıl yüz binlerce kişinin başvuru yaptığı Amerika Çalışma Vizesi süreci başladı. Nisan ayının ilk haftasına kadar sürecek başvurularda 85 bin kişi çalışma vizesi sahibi olacak.
Nisan ayının ilk haftasına kadar devam eden başvurularda 65 bin lisans mezunu, 20 bin ise yüksek lisans ve doktora mezunu olmak üzere toplamda 85 bin kişi çalışma vizesi sahibi olma şansı yakalayacak.
YASAL OLARAK AMERİKA'DA ÇALIŞMA HAKKINA SAHİP OLACAK
Konuyla ilgili bilgi veren Vize Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seda Darıcı; Amerika'da yaşamak ve yeni bir hayat kurmak isteyen üniversite mezunlarının H1-B; lise ve daha alt mezunların ise H-2B çalışma vizesinden faydalanabildiğini ve Amerika'da yasal olarak çalışma hakkına sahip olduğunu belirtti.
HİNDİSTAN METODU İLE AMERİKA ÇALIŞMA VİZESİ
Amerika çalışma vizelerine en fazla Hindistan vatandaşlarının sahip olduğunu belirten Seda Darıcı; bunun sebebinin ise Amerika'da faaliyet gösteren Hindistan menşeli danışmanlık firmaları olduğunu; başvuru sahibinin bu firma üzerinden çalışma vizesi alıp daha sonra başka firmalara transfer olabildiğini ifade etti.
ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VE YÖNLENDİRME YAPILIYOR
Amerika çalışma vizesi için Hindistan firmalarına benzer şekilde faaliyet gösteren Türk firmalarının olduğunu belirten Seda Darıcı; derneklerinin bu konuda ücretsiz şekilde danışmanlık ve yönlendirme yaptığını kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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