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86 Yaşındaki Mücevher Hırsızı Doris Payne Yine Yakalandı

86 YAŞINDAKİ MÜCEVHER HIRSIZI DORİS PAYNE YİNE YAKALANDI

Amerika Birleşik Devletleri'nde, yakalandığı ilk suç 1950'li yıllara uzanan mücevher hırsızı Doris Payne 86 yaşında yeniden tutuklandı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : 86 Yaşındaki Mücevher Hırsızı Doris Payne Yine Yakalandı(10/10)6

ABD, Atlanta'da bulunan polis, 86 yaşında defalarca hırsızlıktan tutuklanan Doris Payne'in yine yakalandığını açıkladı. Payne, bir mağazadan 2 milyon dolar değerindeki elmas kolyeyi çalarken suçüstü yakalandı ve yeniden tutuklandı.

MARKETTEN 304 TL'LİK EŞYA ÇALAN KADIN TUTUKLANDIKTAN SONRA KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Georgia kentindeki Wallmart isimli bir marketten, 86.22 dolar, yaklaşık 304 liralık eşya çalan kadın, polis tarafından tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

BİLEĞİNDE TAKİP CİHAZI VARDI

Doris Payne isimli kadın yakalandığı sırada, üzerinde, bir önceki hırsızlık suçu nedeniyle bileğine takılmış olan bir takip cihazı da vardı. Payne yarım asırı aşan hırsızlık geçmişi sırasında defalarca hapse girdi.

86 YAŞINDAKİ KADININ 2 MİLYON DOLAR CİVARINDA MÜCEVHER ÇALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

2013 yılında hakkında bir belgesel yapılan 86 yaşındaki kadının toplamda 2 milyon dolar civarında mücevher çaldığı tahmin ediliyor.Doris Payne'in, eczane, elektronik ve market bölümünden ürünler çalarken bir dükkan çalışanı tarafından fark edildiği belirtildi.

"BU KEZ BAHSETTİĞİMİZ PAHALI MÜCEVHERLER DEĞİL"

Payne'in avukatı Drew Findling de müvekkilini bu ürünler üzerinden savundu; "Bu vaka müvekkilimin geçmişteki mahkumiyetleri ile taban tabana zıt. Bu kez bahsettiğimiz pahalı mücevherler değil. "Burada hayatta kalmaya çalışan, 86 yaşında bir kadının günlük ihtiyaçlarından bahsediyoruz."

BÖLGEDEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE GİRİŞİ YASAKLANMIŞTI

Doris Payne son olarak Atlanta kentindeki çok katlı bir mağazadan 2000 dolar değerinde bir elmas kolye çalmak suçuyula mahkum olmuştu. Payne bu suç nedeniyle ev hapsine çarptırılmış, bölgedeki alışveriş merkezlerine girişi de yasaklanmıştı.

22 FARKLI TAKMA İSİM KULLANDIĞI BELİRTİLİYOR

86 yaşındaki Doris Payne'in, 23 yaşında ilk elmas mücevherini çalmasından bu zamana en az 22 farklı takma isim kullandığı belirtiliyor.

"PİŞMANLIKLARIM OLDU, AMA İYİ ZAMANDA GEÇİRDİM"

Mahkumiyet aldığı sayıdan çok daha fazla hırsızlığın da yanına kaldığı düşünülüyor. Associated Press haber ajansına 2005 yılında hapiste olduğu sırada bir röportaj veren Payne, "Pişmanlıklarım oldu ama iyi zaman da geçirdim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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