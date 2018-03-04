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86'lık ninenin bomba sesleri altındaki yaşam mücadelesi!

86'LIK NİNENİN BOMBA SESLERİ ALTINDAKİ YAŞAM MÜCADELESİ!

86 yaşındaki Hatice ninenin sınırdaki yaşamı "Helal olsun." dedirtti. Hatice nine, bölgedeki karışıklığa rağmen geçimini sağlamak için çobanlık yapıyor.

Tarih : 04 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : 86'lık Ninenin Bomba Sesleri Altındaki Yaşam Mücadelesi!(5/10)1

86 yaşındaki Hatice Özkan, Suriye sınırında koyun ve keçilerini besleyerek elde ettiği süt, yoğurt ve peynirleri satarak geçimini sağlıyor. Eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Hatice Nine, bombardıman sesleri arasında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

"YAŞANANLARDAN KORKMUYORUZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine dua eden Hatice nine, "Yaşananlardan korkmuyoruz. Askerimiz, onları yok edip gelecek. Eskiden dibimizde terör vardı, şimdi bitti." dedi.

HER GÜN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DUA EDİYOR

İlerleyen yaşına rağmen koyun ve keçilerini 'Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdürüldüğü Afrin sınırının yanı başında otlatan Hatice Nine, her gün harekata katılan güvenlik güçlerine dua ettiğini söyledi.

SINIRIN BELLİ BÖLGESİNE KADAR GİDİYOR

Eşini kaybettiği, çocukları ve torunlarından da yeterli desteği göremediği için 86 yaşında çobanlık yaptığını anlatan Hatice Özkan, "Çocukluğumdan beri bildiğim tek şey çobanlık. Yıllardır hayvanlarımızı otlatıyorum. Sınırın belli bir bölgesine kadar gidiyorum. Benim için bu yaşta zor oluyor, eziyet çekiyorum; ama kimsem olmadığı için bu işi yapmak zorunda kalıyorum." dedi.

BOMBA SESLERİ İLE YAŞIYORLAR

Hatice Nine gibi sınırın sıfır noktasında yaşamını sürdüren Duruca köyü sakinleri de kara ve hava bombardımanına alıştıklarını ve harekatın, TSK tarafından başarıyla tamamlanması için gece gündüz dua ettiğini anlattı. Bazı köylüler ise istenilmesi durumunda sınırı geçerek, güvenlik güçleriyle beraber teröristlere karşı savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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