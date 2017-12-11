89 YAŞINDAKİ RECEP DEDE YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Karabük'te, yalnız yaşayan 89 yaşındaki Recep Serdar'ı, evinde ışıkların iki gündür yandığını gören yakınları içeri girdiklerinde kanlar içinde, bıçaklanmış olarak buldu.
Karabük'te, yalnız yaşayan 89 yaşındaki Recep Serdar evinde bıçaklanarak öldürüldü.Olay gece saatlerinde, Karabük Mahallesi Kardeş Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli terzi Recep Serdar'ın komşuları, evin 2 gündür ışıklarının yandığını görünce şüphe üzerine yakınlarına haber verdi.
DEDESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU
Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren torunu, dedesini kanlar içinde salonda yerde buldu.
ODALAR DAĞITILMAMIŞ, HIRSIZLIK YOK
Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı adamın boynuna ve karnına aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Polis, ev ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Odaların dağıtılmamış olduğu, herhangi bir hırsızlık ibaresine rastlanılmadı. Recep Serdar'ın cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abant Tv'nin Sahibi, Fetö Bahanesiyle İş Adamlarını Haraca Bağlamaktan Gözaltına Alındı
- İsrail'e Heyet Gönderen İslam Ülkesi, Filistin'i Sırtından Bıçakladı!
- Saçını Boyattı, Sakal Bıraktı Ama Yakalanmaktan Kurtulamadı!
- Üçüzlerin Hayali 17 Yıl Sonra Gerçek Oldu, Erdoğan İle Buluştular
- İsrail, Tarihi Müslüman Mezarlığını Bastı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail Polisi, Batı Şeria'da Filistinlilere Vahşice Saldırdı: 61 Yaralı
- 2017 Nobel Ödülleri Sahiplerine Verildi
- Hava Saldırısı Sonrası Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Tehdit: Bedelini Ödeyecekler
- Trump'un Kudüs Kararını Devre Dışı Bırakabilecek 7 Adım
- Arap Birliği'nden Trump'a Sert Tepki: Kararı Hükümsüzdür
Bu Haberle İlgili Yorumlar