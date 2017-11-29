9 GOL YİYEN KALECİ, MAÇ SONUNDA AĞLAYARAK ÇIKTI
Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş'tan 9 gol yiyen Manisaspor kalecisi Emrullah, sahadan ağlayarak çıktı. Siyah-beyazlılarda Tolga Zengin, Emrullah'ı teselli etmeye çalıştı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Manisaspor'u 9-0 mağlup etti.
Tarihi skorun ortaya çıktığı maçta son düdükle birlikte Manisa kalecisi Emrullah gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak soyunma odasına doğru hareket eden Emrullah'ı teselli etmeye ise Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin geldi.
MUSTAFA PEKTEMEK DE GOLÜN ARDINDAN YANINA GİTTİ
Siyah Beyazlıların 9. golünü kaydeden Mustafa Pektemek ise golün ardından Emrullah'a giderek özür mahiyetinde tesellide bulundu.
TRABZONSPOR'DAN 9 GOL YİYEN MURAT DEMİR'DE AĞLAMIŞTI
Beşiktaş'tan 9 gol yedikten sonra gözyaşlarına boğulan Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk'ın yaşadıklarını yaklaşık 3 yıl önce Manisaspor kalecisi olan Murat Demir'in de yaşadığı ortaya çıktı. Ziraat türkiye Kupasında Trabzonspor'a konuk olan Ege temsilcisi sahadan 9-0 mağlup ayrılmış, kaleci Murat Demir ağlayarak sahayı terk etmişti.
Kaynak: haberinburada
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