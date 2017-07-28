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9 GÜNDE 2. TUFANI YAŞAYAN İSTANBULLULARA UYARI: BUGÜNE DİKKAT!


9 Günde 2. Tufanı Yaşayan İstanbullulara Uyarı: Bugüne Dikkat!
Tarih : 28 Temmuz 2017, 08:40
Puan Ver : 9 Günde 2. Tufanı Yaşayan İstanbullulara Uyarı: Bugüne Dikkat!(5/10)1

İstanbul 9 günün ardından yine afet yaşadı. Sağanak yağış ve dolu 20 dakikada yüzlerce ev, işyeri ve aracı hasara uğrattı. Altgeçitlerde kalanlar yine yüzmek zorunda kaldı. İklim değişikliğinin etkilerinden olan anormal havaya karşı tedbirsizlikte değişen bir şey yoktu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün İstanbul'u vuran yağış için bugün de Marmara'daki diğer illerde dikkatli olunmasını önerdi. İBB, son tahmine göre İstanbul'da yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu, yağışın Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.

MARMARA BÖLGESİNİ ESİR ALDI

Günlerdir geleceği konuşulan şiddetli yağış ve fırtına dün saat 15.00'te Edirne ve Kırklareli'nden yurda girdi, Marmara bölgesini esir aldı.

18 Temmuz'daki afetin ardından, dün akşam bir kez daha sağanak yağışa teslim olan İstanbul, saat 18.00 sıralarında tamamen karanlığa büründü. Bastıran dolu hayatı o anda felç etti. Düşen yıldırımlar nedeniyle yangınlar çıktı. Ağaçlar devrildi, bir çok işyeri ve evi su bastı. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu ev ve arabaların camlarının kırılmasına neden oldu. Marmaray ve Avrasya Tüneli kapatıldı.

Trafikte otobüs ve otomobillerde çok sayıda mahsur kalanlar oldu. Aksaray Meydanı'nda otobüs, dolmuş ve otomobilde mahsur kalanlar, araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Vatandaşları, itfaiye kurtardı.VAPUR MENDİREĞE ÇARPTI

Bakırköy, İncirli Köprüsü altında bir kişi yüzerek kendini kurtarabildi. Eyüp Alibeyköy'de bir palet deposuna yıldırım düştü. Kauçukların alev almasıyla çıkan yangın saatlerce sürdü.

Karaköy'den Kadıköy'e 18.00'de hareket eden şehir hatları vapuru Haydarpaşa'da mendireğe çarparak denizde mahsur kaldı, yolculara can yelekleri dağıtıldı. Bir süre sonra vapur Kadıköy'e yanaşabildi. Bandırma'dan gelen Adnan Menderes feribotu da Yenikapı'da iskeleye yanaşırken Orhangazi feribotuna çarptı.AVRASYA TÜNELİ YİNE KAPANDI

9 gün önceki yağışta yine kapanan Avrasya Tüneli dün akşam Avrupa-Asya yönünde 17 dakika, Asya-Avrupa yönünde ise 11 dakika boyunca yine kapatıldı. Gerekçe yine tünele giden yollardaki su birikintileriydi. Çengelköy'de de asırlık dev çınar fırtınaya boyun eğdi, kökünden devrildi.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde elektrik kablosu koparak, caddede biriken yağmur suyuna düştü. Caddede yürüyen Batıkan Koç'u elektrik çarptı.

TRAMVAY DERESİ

Caddeler, sokaklar gibi tramvay hatları da su altında kaldı. Su ve devrilen ağaçlar sebebiyle tramvay seferleri yapılamadı.DUVAR ÇÖKTÜ

Şişli Latin Katolik Mezarlığı'nın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 kişi yaralandı.

VİNÇ DEVRİLDİ YANGIN ÇIKTI

Haydarpaşa Limanı'ndaki 5 vinç ve 100 konteyner devrildi. Bir vincin kimyasal madde bulunan konteynerin üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı.

HAVADA VURDU

Dolu yağışı havadaki uçakları da vurdu. Uçakların, camları, burunları, kanatları hasar gördü. İniş için havada bekleyen uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Yağış ve rüzgarın durması sonrası seferler normale döndü.SAĞANAK YAĞIŞA BUGÜN DE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün İstanbul'u vuran yağış için bugün de Marmara'daki diğer illerde dikkatli olunmasını önerdi.

Bu sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu gece (dün) ve yarın (bugün) sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."HASTALIK UYARISI

Yağışla kanalizasyonlar yetersiz kalınca cadde ve sokaklar dereye döndü. Vatandaşlar diz boyu pis suda yürümek zorunda kaldı. En şanssızları da mahsur kaldıkları yerlerden yüzerek kurtulmak zorunda olanlardı. Uzmanlar yağmur suyunun kanalizasyon suyuyla karıştığını belirterek, salgın hastalıklara karşı uyardı. Selin ardından suyla ve gıdayla bulaşan hastalıkların artmasının beklendiği bildirilerek, pis su bulaşmış gıdaların tüketmemeleri uyarısında bulunuldu. Yuvaları bozulan fare gibi kemirgenlerin de oluşturduğu sağlık risklerinde artış görülebileceği belirtildi.

PANJUR DELDİ

Yumurta büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermenin dışında binaların dış cephelerine, camlara ve panjurlara da hasar verdi. Bazı binalarda bir yöne bakan tüm camların kırıldığı görüldü. Binaların dış cephe yalıtımları delik deşik oldu. Bazı evlerde de dolu yağışı kapalı panjuru delip cam çatlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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