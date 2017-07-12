Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Başaran köyünde ikamet eden 9 nüfuslu Ermağan ailesinin dramı yürek burkuyor. 2'si ikiz, 3'ü üçüz 7 çocuklu aile, tuvalet, banyo ve mutfağı aynı yerde olan sıvasız evde yaşam mücadelesi veriyor. Kapı ve penceresi branda ve naylonlar olan evde ilkel şartlarda yaşayan aile yardım bekliyor.

EVİN SADECE BİR TARAFI YAPILI

Eşi Haydar'ın güvenlik korucusu olduğunu ve çobanlık yaparak ailelerini geçindirmeye çalıştığını anlatan Sariye Ermağan, "Evimizi yapacaktık ancak maddi durumumuz iyi değildi. Biz de mecbur bir tarafını yapabildik. Hayırsever biri evin bir bölümünü yaptırdı ancak bitmedi. Eşim mecbur borçları ödemek için yıllardır çobanlık yapıyor. Aynı zamanda görevini de yapıyor" dedi.

YEMEK YAPTIĞI SIRADA ÇOCUKLARINI YIKIYOR

Yemek yapacağı mutfağı bile olmadığını belirten Sariye Ermağan, "Mutfak, banyo ve tuvaletimiz aynı alanda. Bir yanda yemek pişerken bir yandan da çocuklarımın banyosunu yaptırıyorum. Yemeklerimi yapacağım bir mutfağım bile olmadı. Rutubetli evde kaldığımız için her gün birimiz hastane kapısındayız. Büyüklerimize sesleniyorum. Bize yardım elini uzatsınlar" diye konuştu.

"BÜYÜYÜNCE DOKTOR OLUP AİLEME BAKACAĞIM"

Ailenin en büyük çocuğu Kerime Ermağan ise, oda sahibi olmak bir yana elbiselerini koyacak dolabının bile olmadığını belirterek, "Evimiz harabe yığını. Ben evin en büyük çocuğuyum. Annem ve babam bize çok emek verdi. Kardeşlerim ve ben okula gidiyoruz. Bir çalışma masamız bile yok. Büyüyünce doktor olup aileme bakacağım" diye konuştu.

"GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Beytüşşebap Kaymakamlığına dilekçe sunan aile için çalışma başlatacaklarını belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Şener ise, aile gereken maddi ve manevi destekleri vereceklerini kaydetti.

Kaynak: haberinburada