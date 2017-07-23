Katar'dan Türkiye'ye ailesiyle gelen 9 yaşındaki çocuk Uludağ'da kayboldu. Katar'dan Türkiye'ye gelen Mansouri ailesi Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yemek yedi. İstanbul'da kaldıkları otele dönecekleri esnada 9 yaşındaki İbrahim Najib el Mansouri'nin olmadığını fark eden aile, bir süre çevrede çoçuğu aradı.

60 KİŞİLİK EKİP ARAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR

Aile Mansouri'yi bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, UMKE, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekipler, çocuğu bulmak için bölgede gruplara ayrılarak çalışma yürütüyor.

İZ TAKİP KÖPEKLERİ KULLANILDI

Ekiplere çalışmalarında Jandarma Özel Harekat timi de termal kameralarla destek veriyor, 12 kişilik jandarma asayiş ekibi ise Sarıalan bölgesindeki bungalov evleri kontrol ediyor. Öte yandan jandarma iz takip köpeklerinin koklaması için küçük çocuğun İstanbul'da kaldığı otelden kıyafetleri getirtildi.

Kaynak: haberinburada