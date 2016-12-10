Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

90 asker öldü! 'abd uçakları yanlışlıkla bombaladı'

90 ASKER ÖLDÜ! 'ABD UÇAKLARI YANLIŞLIKLA BOMBALADI'

Rus medyası tarafından gündeme taşınan saldırıda 90 askerin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtiliyor. Savaş uçakları birçok zırhlı araç ve Humvee askeri ciplerini bombaladı.

Tarih : 10 Aralık 2016, 14:18
Puan Ver : 90 Asker Öldü! 'abd Uçakları Yanlışlıkla Bombaladı'(7/10)9


Musul operasyonuna hava saldırılarıyla destek veren ABD savaş uçaklarının yanlıklıkla Irak askerlerini vurduğu ileri sürüldü. Factiniraq haber sitesinin yer verdiği iddia, Rus medyası tarafından gündeme taşındı.



Habere göre, 90 Irak askerinin öldüğü saldırı Cuma günü gerçekleşti. Sekiz zırhlı piyade aracı ile dört Humvee askeri cipinin enkaza döndüğü saldırıda onlarca asker de yaralandı.



Rus medyası, Irak ordusunun saldırıyı doğruladığını iddia ediyor.



17 Aralık'ta başlatılan Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonuna Irak ordusu, peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri katılıyor. ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun hava saldırılarıyla yer aldığı operasyonda, cephedeki silahlı unsurların sayısı 50 binden fazla. Birkaç yüz ABD askeri de karadaki birliklere danışmanlık yapıyor.



Musul'un doğusundaki birçok mahalleyi IŞİD'den kurtaran ordu birlikleri, sokak savaşlarında ev ev ilerleyebiliyor. Terör örgütü IŞİD, keskin nişancıların açtığı ateşler ve bomba yüklü araçlarla Musul içinde direniyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 90  Asker  Öldü    Abd  Uçakları  Yanlışlıkla  Bombaladı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER