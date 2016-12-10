

Musul operasyonuna hava saldırılarıyla destek veren ABD savaş uçaklarının yanlıklıkla Irak askerlerini vurduğu ileri sürüldü. Factiniraq haber sitesinin yer verdiği iddia, Rus medyası tarafından gündeme taşındı.







Habere göre, 90 Irak askerinin öldüğü saldırı Cuma günü gerçekleşti. Sekiz zırhlı piyade aracı ile dört Humvee askeri cipinin enkaza döndüğü saldırıda onlarca asker de yaralandı.







Rus medyası, Irak ordusunun saldırıyı doğruladığını iddia ediyor.







17 Aralık'ta başlatılan Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonuna Irak ordusu, peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri katılıyor. ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun hava saldırılarıyla yer aldığı operasyonda, cephedeki silahlı unsurların sayısı 50 binden fazla. Birkaç yüz ABD askeri de karadaki birliklere danışmanlık yapıyor.







Musul'un doğusundaki birçok mahalleyi IŞİD'den kurtaran ordu birlikleri, sokak savaşlarında ev ev ilerleyebiliyor. Terör örgütü IŞİD, keskin nişancıların açtığı ateşler ve bomba yüklü araçlarla Musul içinde direniyor.







kaynak:milliyet