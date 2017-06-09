

Diyarbakır'da, 24 Ocak günü yapılan operasyonda kullandığı araçta 90 kilo esrar maddesi ile yakalanan Erzurum'un Hınıs ilçesi Ağır Ceza Mahkemesi eski üyesi Hakim Halil Soğuksu ve 3 kişiye yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede, tutuklandıktan sonra meslekten ihraç edilen Halil Soğuksu ile ele geçirilen esrar ile bağlantıları olduğu öne sürülen Fuat Akkuş, Halit Çetin ve Rauf Kurt'un 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.







"TERÖR BÖLGESİNDE HAKİMİN OTOBÜSLE SEYEHAT ETMESİ DİKKAT ÇEKİCİ"



Şüphelilerin telefon dinlemelerinin satır aralarında uyuşturucunun temini ve nakline ilişkin şifreli konuşmaların bulunduğunu belirten savcı, yakalanan uyuşturucunun batı illerinde değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğunu kaydetti. Hakim Halil Soğuksu'nun sigaraya dahi karşı olduğunu söylediğini ve Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği görevi yaptığını ifade eden savcı, şüphelinin uyuşturucunun ne anlama geldiğini çok iyi bilmesine karşın çantasında uyuşturucu metamfetamin maddesinin bulunması, idrar tahlilinde esrar içtiğinin tespit edilmesi nedeniyle ifadelerinin samimi bulunmadığını kaydetti. Bir hakimin terörün yoğun olduğu bir bölgede yalnız başına otobüsle seyahat etmesinin dikkat çekici olduğunu belirten savcı, şüphelinin otobüsten indiği noktanın da güvenli bir yer olmadığını vurguladı. Herhangi bir hakim ve savcının kendisini böyle bir riske atamayacağı kaydedilen iddianamede, Halil Soğuksu'nun mesleğinin getirdiği kolaylıktan faydalanarak, uyuşturucu yüklü aracın durdurulmasının önüne geçmeye çalıştığı ifade edildi. Şüpheli Halil Soğuksu'nun üst aramasında 14 bin 100 lira para çıktığını belirten savcı, paranın sağlanacak olan menfaatin peşin ödenen kısmı olduğunu kaydetti.







SİGARA BİLE KULLANMIYORUM



İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu 4 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada ifadesi alınan eski Hakim Halil Soğuksu, araçta yakalanan uyuşturucu ile ilgisi olmadığını belirterek, "Rauf beni köylerinin girişinde karşıladı. Eşyalarımı alıp aracın arka koltuğuna yerleştirdi. Mardin'e gitmek istediğimi söyleyince, bana eşlik edebileceğini söyledi. Hatay'a gideceğimi söyleyince beni oraya da bırakabileceğini söyledi. Uyuşturucunun Rauf'a ait olduğunu düşünüyorum. Rauf benim hakim olmamdan dolayı aracın aranmayacağını düşünerek bunu yapmış olabilir. Suçlamaların aslı astarı yoktur. Gayrımeşru yollarla gelir elde etmek gibi bir yola girmedim. Rauf sürekli beni arayıp ne zaman gidersem beni götüreceğini söylüyordu. O gün yorgun olduğunu düşünerek arabayı ben kullandım. Diyarbakır'da yolda bir araba önümüzü kesti. Araçtan polisler indi. Geldiklerinde kendilerine hakim olduğumu söyledim. El çantamda çıkan maddenin uyuşturucu oluğunu bilmiyordum. Yorgunluk giderici olarak almıştım. Ben sigara bile kullanmıyorum. Esrara ve uyuşturucuya karşıyım. Araçta uyuşturucu olduğunu bilsem asla binmezdim" dedi.















kaynak:milliyet



