90'LIK DEDE UMRE İÇİN 5 YIL PARA BİRİKTİRDİ, ARKADAŞI SOBADA YAKTI
Trabzon'da, talihsiz adamın umre için 5 yılda biriktirdiği bin 470 dolar parayı arkadaşı sahte sanıp sobaya attı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ve karayollarından emekli 10 çocuk babası Hasan Saraç (90), umreye gitmek için 5 yılda bin 470 dolar biriktirdi. Arkadaşı sahte sanıp sobaya attı.
PARAYI SAHTE ZANNEDİP SOBAYA ATTI
Bankaya yatırmak için yanına aldığı paralarla her zaman gittiği çay ocağına uğrayan Saraç, arkadaşı Tayyar K.'ye verip, "280 dolarını ayır, gerisini liraya çevirip bankaya yatıracağım" dedi. Paraları sahte sanan arkadaşı ise "Sobaya atayım mı?" diye sordu. Arkadaşının şaka yaptığını zanneden Saraç da "At" dedi. Bunun üzerine arkadaşı dolarları yanan sobaya attı. Yaşadığı şoku atlatan Saraç, hemen hamle yaparak elleri yanma pahasına paraları sobadan çıkardı. Paraların gerçek olduğunu söyleyince de herkes neye uğradığını şaşırdı.
BANKA PARALARI KABUL ETMEDİ
Bankaya giden Saraç, bazı paraların yanmış, bazılarının ise ısıya maruz kalması nedeniyle kabul edilmeyince ikinci şoku yaşadı.
"ARTIK YENİDEN BİRİKTİRECEĞİM"
Arkadaşının paraların gerçek olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü söyleyen Saraç, "Samimi arkadaşım. Ben de 'sağlık olsun, üzülme' diye teselli etmeye çalıştım. Çünkü ortada kasıt yok. Parayı arkadaşımdan da isteyemem. Zaten ekonomik durumu çok iyi değil. Artık yeniden biriktireceğim. Pasaportumu da almıştım" dedi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dışişleri'nden İsrail'e Sert Kınama: Gayri Meşru Adımı Reddediyoruz!
- Saldırıların Ardı Arkası Kesilmiyor! Uber Aracını Taradılar
- Arap Bakan'dan Tepki Çeken Açıklama: Türkiye Bize Saygı Duymuyor
- Türkiye'nin Tatil Cennetinde, Seçim Sandıkları Putin İçin Kuruldu
- İstanbullular Dikkat! Vapur Seferleri İptal Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar