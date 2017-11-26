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95 Yaşındaki Kadın Orta Doğu'da Mezarları Yağmalamakla Suçlanıyor

95 YAŞINDAKİ KADIN ORTA DOĞU'DA MEZARLARI YAĞMALAMAKLA SUÇLANIYOR

95 yaşındaki Avustralyalı kadın, Orta Doğu'da yaptığı kazılardan çıkardığı eserler nedeniyle kendisini bir anda uluslararası bir krizin ortasında buldu.

Tarih : 26 Kasım 2017, 15:30
Puan Ver : 95 Yaşındaki Kadın Orta Doğu'da Mezarları Yağmalamakla Suçlanıyor(7/10)3

Bir Birleşmiş Milletler diplomatının eşi olan Joan Howard, 1960'larda ve 70'lerde arkeologların kazılarına katılmak için Orta Doğu'daki çeşitli tarihi bölgelere gitmişti. Fakat The West Australian gazetesinde kısa süre önce yayınlanan bir yazıda Howard'ın elindeki geniş koleksiyondan bahsedilmesi üzerine bu kazılardan elde ettiği koleksiyon tartışma yarattı.

LAKABI INDIANA JONES'TAN GELİYOR

Gazete Joan Howard'ı ünlü film karakteri arkeolog Indiana Jones'a benzeterek Howard'a "Indiana Joan" lakabı taktı.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Arkeologlar Howard'ın koleksiyonu hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi'nden Şaban Abdül Cevat da konuyla ilgili bir soruşturma açılmasını talep ettiklerini duyurdu ve "Bu eserlerin Mısır'dan yasadışı olarak nasıl çıkarıldığını anlamak istiyoruz." dedi.

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 3 MİLYON TL'DEN FAZLA

Joan Howard'ın koleksiyonu Kasım başında Avustralya'da ortaya çıktı. The West Australian'a göre Howard'ın koleksiyonunun değeri 1 milyon Avustralya dolarından (3 milyon TL) fazla. Koleksiyondaki eserler arasında bir Mısır mumyası maskı, 40 bin yıllık bir neolitik dönem baltası, Roma silahları ve antik Mısır'dan mücevherler bulunuyor.

O ZAMAN SUÇ DEĞİLDİ

Gazete, Howard'ın bu eserleri eşinin BM'deki görevi sayesinde Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail'e rahatça girip çıkabilmesi sayesinde topladığını öne sürüyor. Howard'ın tarihi eserleri topladığı dönemlerde bu faaliyeti suç olarak tanımlayan uluslararası bir yasa yoktu.UNESCO 1970 yılında bu yönde bir anlaşmayı yürürlüğe koydu. Fakat söz konusu ülkelerin ulusal yasaları tarihi eser kaçakçılığını yasaklıyor. Mısır'da 1880'den itibaren, Howard'ın gittiği diğer ülkelerde ise en 1950'lerden itibaren tarihi eser kaçakçılığı suç niteliği kazandı.Joan Howard, son dönemde gelen soruşturma talepleri konusunda bir açıklama yapmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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