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95 Yıllık Fotoğraf Makinesinin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
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95 yıllık fotoğraf makinesinin fiyatı dudak uçuklatıyor

95 YILLIK FOTOĞRAF MAKİNESİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

1923 yılında prototip olarak üretilen Leica marka bir fotoğraf makinesi, Viyana'daki müzayedede 2,4 milyon euroluk rekor fiyata satıldı.

Tarih : 12 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : 95 Yıllık Fotoğraf Makinesinin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor(10/10)6

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Westlicht Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık arttırmada Leica marka bir fotoğraf makinesi 2,4 milyon euroya alıcı buldu. Dünyanın en pahalı fotoğraf makinesi unvanına kavuşan 1923 yapımı nadir parçayı Asyalı bir koleksiyoncu satın aldı.

"HARİKA DURUMDA"

Fotoğraf makinesi müzayedeleri konusunda köklü bir tarihe ve uzmanlığa sahip olan Westlicht Müzayede Evi'ndeki yetkililer, açık arttırma öncesi yaptıkları açıklamada, prototip olarak üretilen Leica 0-serisinden 122 numaralı fotoğraf makinesinin, "Harika bir durumda" olduğunu belirtmişlerdi. Fotoğraf makinesi, yetkililerce öngörülen 700 bin ile 900 bin euroluk değerin çok üzerinde bir fiyata satıldı.

MAKİNE PİYASAYA ÇIKMADAN GELİŞTİRİLDİ

Makinenin bu denli gözde olmasının ise bir nedeni var. Dünyaca ünlü Leica markası resmi olarak piyasa çıkmadan iki yıl önce Alman ince tesviyeci Ernst Leitz 25 fotoğraf makinesi geliştirip üretti.

KALAN 3 MAKİNEDEN BİRİ

Üretilen bu 25 makineden ilk günkü tasarımını koruyan sadece üç fotoğraf makinesi kaldı. NTV'nin haberine göre müzayede evi yetkilileri satışı yapılan makinenin bu üç makineden en iyi şekilde korunmuş olan parça olduğunu belirtti.

ESKİ REKOR 2,16 MİLYON EUROYDU

Bundan altı sene önce yapılan farklı bir müzayedede yine Leica marka 0-serisi 116 numaralı bir makine de 2,16 milyon euroya alıcı bulmuştu. Westlicht Müzayede Evi yetkilileri, makinenin o tarihe kadar satılan en pahalı fotoğraf makinesi olduğunu belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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