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99 yaşındaki Avustralyalı yüzücü, dünya rekoru kırdı

99 YAŞINDAKİ AVUSTRALYALI YÜZÜCÜ, DÜNYA REKORU KIRDI

99 yaşındaki Avustralyalı yüzücü George Corones, 50 metre serbest yarışta dünya rekoru kırdı.

Tarih : 05 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : 99 Yaşındaki Avustralyalı Yüzücü, Dünya Rekoru Kırdı(5/10)1

Avustralyalı 99 yaşındaki yüzücü George Corones, yaşın sadece bir rakam olduğunu tekrar kanıtladı. Nisan ayında 100 yaşında girecek olan George Corones, Queensland'de 50 metre serbest yarışında kendi yaş kategorisinin dünya rekorunu kırdı.

BRİTANYALI JONH HARRİSON'A AİT REKORU KIRDI

50 metreyi 56.12 saniyede bitiren George Corones, bir önceki rekordan 35 saniye daha iyi bir derece yaptı. Bir önceki dünya rekorunun sahibi 1.31.19 ile Britanyalı John Harrison'a aitti.

80 YAŞINDA SPORA GERİ DÖNDÜ

Rekorun ardından konuşan 99 yaşındaki yüzücü, 2. Dünya Savaşı sırasında spora ara verdiğini ve 80 yaşında havuza tekrar döndüğünü belirtirken "Sonuçtan dolayı çok mutluyum. Örnek gösterilecek, dengeli bir yüzüş yaptım. Elimle duvara sert bir şekilde vurmaya hazırdım!" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 99  Yaşındaki  Avustralyalı  Yüzücü  Dünya  Rekoru  Kırdı    haber

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